Još uvijek postoji puno mitova: Pet stvari o klitorisu koje svi trebaju znati

Klitoris je možda još jedini dio ženskog tijela koji zbunjuje mnoge, čak i same žene. Izvana je vrlo je malen, ali radi se ipak o vrlo važnom dijelu intimnog dijela tijela koji može donijeti nevjerojatan užitak. Upravo zbog toga postoje mnogi mitovi vezani za ovaj dio tijela, čak nije ni napravljeno puno istraživanja. Zato je dobro podsjetiti se na neke važne činjenice, a uvijek se može naučiti i nešto novo.

Klitoris je dio ženskih genitalija, a radi se o puno većem organu iako većina misli da se nalazi samo na površini. Klitoris je dugačak od osam do 12 centimetara, a unutrašnji dio omotan je oko vaginalnog kanala. Vjerojatno je to nešto što ne znaju ni same žene, a radi se organu koji samo malo izvire na površini.

Vanjski dio klitorisa izdiže se iznad usana, a izgrađen je od istog tkiva kao i penis. No to je samo dio infromacija o dijelu tijela koji žene dovode do najvećih ograzama i svako bi bilo bolje za svaku ženu da zna više o svom tijelu. Zanimljive informacije možeš pronaći u nastavku.