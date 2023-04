Još uvijek postoji puno mitova: Pet stvari o klitorisu koje svi trebaju znati

Klitoris je možda još jedini dio ženskog tijela koji zbunjuje mnoge, čak i same žene. Izvana je vrlo je malen, ali radi se ipak o vrlo važnom dijelu intimnog dijela tijela koji može donijeti nevjerojatan užitak. Upravo zbog toga postoje mnogi mitovi vezani za ovaj dio tijela, čak nije ni napravljeno puno istraživanja. Zato je dobro podsjetiti se na neke važne činjenice, a uvijek se može naučiti i nešto novo.

Klitoris je dio ženskih genitalija, a radi se o puno većem organu iako većina misli da se nalazi samo na površini. Klitoris je dugačak od osam do 12 centimetara, a unutrašnji dio omotan je oko vaginalnog kanala. Vjerojatno je to nešto što ne znaju ni same žene, a radi se organu koji samo malo izvire na površini.

Vanjski dio klitorisa izdiže se iznad usana, a izgrađen je od istog tkiva kao i penis. No to je samo dio infromacija o dijelu tijela koji žene dovode do najvećih ograzama i svako bi bilo bolje za svaku ženu da zna više o svom tijelu. Zanimljive informacije možeš pronaći u nastavku.

Klitoris ima više od deset tisuća živčanih završetaka

Sve do studije iz 2022. godine vjerovalo se da klitoris ima oko osam tisuća živčanih završetaka. No prijašnja istraživanja se nisu radila na ljudima nego na stoci. Konačno je u studiji Sveučilišta San Diego potvrđeno da klitoris ima deset tisuća živčanih završetka, dok dlan ima oko sedamnaest tisuća što je ipak veća površina.

Higijena je važna

Žene vjerojatno ne razmišljaju previše o klitorisu pa ni o higijeni vezano za ovaj dio tijela. No možda bi ipak trebalo. "Uobičajeno je da se u klitorisu sakupljaju prirodna ulja, mrtve stanice kože i druge tekućine. Mogu biti bijele ili žute boje i izgledati poput mrvičastog sira. Nije opasna niti zarazna, ali je važno redovito održavati higijenu. Također nije potreban sapun, dovoljno je samo oprati se vodom", objasnila je dr. Debby Herbenick sa Sveučilišta Indiana za Yahoo.

Klitoris i penis su vrlo slični

Postoji razlog zašto klitoris i penis imaju istu anatomiju jer su na početku bili isto. Klitoris odnosno penis se razvijaju tijekom trudnoće. "Jedini razlog zašto izgledaju drugačije je taj što, u maternici, dječaci dobiju val testosterona koji uzrokuje da se njihov mali klitoris izduži u penis. Genitalije se počinju razlikovati oko 9 tjedana trudnoće, kada se genitalna kvržica počinje formirati u klitoris ili penis", objasnila je dr. Maria Uloko sa Kalifornijskog Sveučilišta San Diego.

Klitoris ima posebnu funkciju - užitak

Klitoris je jedini organ u tijelu čija je namjena isključivo užitak, ali često ne dobiva dovoljno ljubavi u spavaćoj sobi. Ovo se događa zbog toga što se vjeruje da je vagina najvažnija u orgazmu. No neki znanstvenici čak tvrde su vaginalni orgazmi zapravo mit te da je stimulacija vagine bez stimulacije klitorisa nemoguća. Bez obzira na to jesu li vaginalni orgazmi stvarni ili samo klitoralni orgazmi pod drugim imenom, ipak je klitoris najosjetljiviji dio stidnice i tako ga treba tretirati. Potrebno ga je dodatno stimulirati rukama, igračkama ili oralno, sve ovisi o tome u čemu oba parntera najviše uživaju.

Testosteron je važan za klitoris

Iako se samo muški spolni organi povezuju s testosteronom, ipak treba znati da je i klitoris jako ovisan o njemu. "Kako bi klitoris bio snažan i zdrav potrebne su zdrave razine testosterona, a žene proizvode više testosterona od estrogena", objašnjava Uloko.