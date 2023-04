10 čudnih (ali normalnih) stvari koje se mogu dogoditi tvom tijelu nakon seksa

U tim prvim trenucima nakon odnosa sa svojim partnerom, vjerojatno se osjećaš prilično dobro. Ležite u krevetu zagrljeni, vjerojatno i pomalo umorni i iscrpljeni, a nakon svega što se dogodilo, ni ne čudi da ti je zadnja stvar na pameti to što se nakon seksa događa s tvojim tijelom. No i naša tijela prolaze kroz puno toga za vrijeme, ali i nakon spolnog odnosa.

Budući da seks uključuje cijelo tijelo, a ne samo naše intimne dijelove, možda ćeš doživjeti neke reakcije ili primijetiti neke stvari koje se na prvu čine pomalo neuobičajene, ali su zapravo prilično normalne.

Od laganog krvarenja do čudnog mirisa 'tamo dolje', evo nekoliko neuobičajenih i pomalo uznemirujućih stvari koje se mogu dogoditi tvom tijelu nakon seksa i zašto obično nisu razlog za brigu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sjemena tekućina mogla bi 'izaći' iz tebe nakon odnosa

Ako ti i partner ne koristite kondome ili neki drugi oblik kontracepcije, možda ćeš primijetiti da nešto sjemene tekućine curi iz vagine nakon spolnog odnosa. No ne brini, to je sasvim normalno. Taj 'višak' sjemene tekućine nema kamo drugdje otići jer ga tvoje tijelo neće apsorbirati, a kako bi spriječila da 'izađe' iz tebe dok si još na krevetu, ginekologinja Yvonne S. Thornton za Cosmopolitan savjetuje da se pomokriš kako bi izbacila veći dio sjemene tekućine ili da temeljito opereš područje vagine nakon odnosa.

Osjećaj privrženosti može se pojačati nakon odnosa

Nakon orgazma ljudi mogu osjetiti blisku povezanost sa svojim partnerom, za The Bump kaže ginekologinja Mary Jane Minkin i dodaje da se kemijski oksitocin, također poznat kao 'hormon ljubavi', oslobađa nakon orgazmičkih reakcija, što pojačava osjećaj bliskosti s partnerom. Oksitocin je također povezan s povećanjem osjećaja povjerenja, utječući na odluku pojedinca da otkrije osjećaje svom partneru, što često rezultira izgradnjom bliže veze.

Tvoje lice može izgledati zajapureno

Nakon odnosa, a posebno nakon orgazma, nije neuobičajeno vidjeti ružičaste mrlje poput ospica na licu, gornjem dijelu prsa ili po cijelom tijelu, za The Bump kaže doktor Robert Huizenga, autor knjige 'Sex, Lies, and STDs'. Ta je pojava uzrokovana privremeno povećanim protokom krvi u koži i obično nestaje u roku od nekoliko minuta - iako ponekad može trajati cijeli sat nakon orgazma, objašnjava doktor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Grčevi mogu biti uzrokovani orgazmom

Koliko god seks može biti dobar, on može donijeti i bol, pokazalo je jedno britansko istraživanje. Neke žene nakon spolnog odnosa dožive grčeve slične menstrualnim, a postoji nekoliko uobičajenih uzroka za to. Nekima orgazam zapravo može uzrokovati grčeve u donjem dijelu trbuha, a drugi uzrok može biti nagnuta maternica, što partneru olakšava 'udaranje' u grlić maternice, a to uzrokuje bol. Grčevi nakon seksa često su normalni ako je bol blaga, ali ako se bol pojača, trebala bi posjetiti svog ginekologa.

Odjednom ti se može početi jako spavati

Ako se tebi i tvom partneru nakon seksa počne jako spavati, niste jedini. Postoji nekoliko razloga zašto se ljudi osjećaju umorno nakon što budu intimni. "Jedna od mogućnosti je da ste jednostavno fizički iscrpljeni, što vam daje sličan osjećaj umora kao onaj nakon intenzivnog kardio treninga. Također je moguće da reagirate na promjenu kemikalija koje se oslobađaju tijekom i nakon orgazma", kaže dr. Huizenga.

Možeš osjetiti mali svrbež 'tamo dolje'

Osjećaj svrbeža 'tamo dolje' nakon seksa obično nije razlog za brigu. Možda ćeš osjetiti iritaciju na tom području zbog trenja koje se događalo tijekom odnosa. Stidne dlake mogu uzrokovati neku vrstu opeklina pri trljanju o drugo tijelo, uzrokujući iritaciju kože i osip. Ako se svrbež ili crvenilo ne povuku, tada bi trebala otići kod liječnika. A osim toga, ako se pojavi osjećaj svrbeža, to može biti znak da si osjetljiva ili alergična na lubrikant ili na kondome od lateksa, za Glamour kaže ginekologinja Maureen Whelihan.

Može se osjetiti i čudan miris od 'tamo dolje'

Prema časopisu Women's Health, 'tamo dolje' može doći do pomalo čudnog mirisa nakon odnosa, i to zato što vaginalni sekret niskog pH dolazi u dodir sa sjemenom tekućinom visokog pH, što proizvodi kemijsku reakciju s potpuno novim mirisom. Osim toga, prepone su slične pazuhu po tome što imaju visoku koncentraciju znojnih žlijezda, što znači da se ljudi tamo mogu znojiti tijekom fizičke aktivnosti. Sve to daje određeni miris, no taj miris nije ništa neuobičajeno, osim ako ne primijetiš neugodan miris koji ne prolazi - tada bi trebala posjetiti svog ginekologa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tvoja vagina izgleda veće

Možda si primijetila da tvoja vagina izgleda malo povećano nakon seksa. Jedan od najčešćih uzroka ove otekline je trenje. Grub seks ili jednostavno nedovoljno podmazivanja tijekom seksa može izazvati iritaciju koja dovodi do oteklina. Također je moguće da je oteklina uzrokovana uzbuđenjem - vagina se prirodno navlaži i natekne kada si uzbuđena, i to je savršeno normalno. A ako oteklina ne nestane u roku od nekoliko sati, trebala bi posjetiti liječnika.

Možeš osjetiti bol nakon odnosa

Normalno je osjetiti laganu bol nakon seksa, ali ta bol ni u kojem slučaju ne smije postati jaka. Žene često osjećaju bol nakon dugog spolnog odnosa, no ako je bol jaka, to može biti znak autoimunog poremećaja, endometrioze. "Seks ne bi trebao boljeti, osim možda male boli nakon dugog ili napornog seksualnog odnosa", za INSIDER kaže seksualna terapeutkinja Jessa Zimmerman. Dakle, ako osjećaš jaču bol, trebala bi se javiti liječniku.

Može doći i do laganog krvarenja

Nemoj se uznemiriti ako primijetiš da lagano krvariš nakon seksa. To je zapravo vrlo uobičajeno i postoji više razloga zašto se može dogoditi. Naime, kada je tvoja vagina suha, može doći do krvarenja od trenja tijekom seksa. Ili bi to mogao biti znak endometrioze, no krvarenje je onda popraćeno ekstremnom boli u zdjelici. Bez obzira na razlog, vrijedi razgovarati sa svojim liječnikom ako primijetiš da stalno krvariš nakon seksa.