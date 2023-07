Jednostavne, ali djelotvorne: 7 navika žena koje uvijek imaju zdrav libido

Kao što je potrebno vježbati da bi tijelo ostalo u formi i bilo oblikovano i održavati mentalno zdravlje različitim tehnikama tako je potrebno paziti i na libido. Određene navike mogu pomoći u tome, ali se naravno ništa neće promijeniti preko noći. Ponekad je potrebno i dulje vrijeme kako bi seksualni nagon bio oživio.

Iako bi svaka osoba voljela imati snažan seksualni nagon svaki dan ipak ponekad će seksualna želja bila jako izražena, a nekad je neće biti. Ako prolaziš kroz fazu u kojoj nisi uopće raspoložena za seks trebaš znati da to nije ništa neobično i da mnoge žene to prolaze, ali i da postoje načini da se izađe iz tog raspoloženja. Na kraju svaka osoba treba uživati u svojoj seksualnosti i veseliti se, a da bi sve to bilo lakše u nastavku možeš otkriti koje navike žena prakticiraju žene sa zdravim libidom.

