Ups! Uvijek imaš osjećaj da ti je mjehur pun tijekom seksa? Evo što se događa

O puno stvari se može razmišljati tijekom seksa i većina njih su super uzbudljive misli. No tu i tamo se dogode stvari koje nisu ugodne i koje možda mogu prekinuti užitak, a jedna od njih je trenutak kada shvatiš da trebaš otići na toalet i da je mjehur pun. Ovo sigurno ubija raspoloženje i seksi osjećaje, zar ne? No što kada ne stigneš otići do zahoda i kada urin curi tijekom intimnih odnosa? Ili barem imaš takav osjećaj...

Mokrenje tijekom seksa se ljudima vrlo često događa, a radi se o uglavnom ženskom problemu jer muškarci imaju mehanizan koji sprječava mokrenje tijekom erekcije. Čak 60 posto žena koje imaju neku razinu opće inkontinencije dožive curenje urina tijekom seksa. Međutim, neke žene misle da mokre tijekom seksa, ali to se ne događa. Umjesto toga možda doživljavaju žensku ejakulaciju tijekom orgazma.

Tijekom seksualne aktivnosti neke žene dožive izbacivanje tekućine tijekom orgazma. Neki istraživači tvrde da se izbacuje samo urin, a drugi vjeruju da stvaraju tekućinu koja je slična muškom ejakulatu koji nastaje u prostati. No zanimljivo je ipak saznati koliko često se događa uriniranje tijekom seksa i kako se može sprječiti?