Ups! Uvijek imaš osjećaj da ti je mjehur pun tijekom seksa? Evo što se događa

O puno stvari se može razmišljati tijekom seksa i većina njih su super uzbudljive misli. No tu i tamo se dogode stvari koje nisu ugodne i koje možda mogu prekinuti užitak, a jedna od njih je trenutak kada shvatiš da trebaš otići na toalet i da je mjehur pun. Ovo sigurno ubija raspoloženje i seksi osjećaje, zar ne? No što kada ne stigneš otići do zahoda i kada urin curi tijekom intimnih odnosa? Ili barem imaš takav osjećaj...

Mokrenje tijekom seksa se ljudima vrlo često događa, a radi se o uglavnom ženskom problemu jer muškarci imaju mehanizan koji sprječava mokrenje tijekom erekcije. Čak 60 posto žena koje imaju neku razinu opće inkontinencije dožive curenje urina tijekom seksa. Međutim, neke žene misle da mokre tijekom seksa, ali to se ne događa. Umjesto toga možda doživljavaju žensku ejakulaciju tijekom orgazma.

Tijekom seksualne aktivnosti neke žene dožive izbacivanje tekućine tijekom orgazma. Neki istraživači tvrde da se izbacuje samo urin, a drugi vjeruju da stvaraju tekućinu koja je slična muškom ejakulatu koji nastaje u prostati. No zanimljivo je ipak saznati koliko često se događa uriniranje tijekom seksa i kako se može sprječiti?

Što uzrokuje mokrenje tijekom seksa?

Mokrenje tijekom seksa često je posljedica inkontinencije, a radi se o nemogućnosti kontroliranja mokrenja. Puno ljudi se bori s ovim problemom, a 80 posto su žene. Zapravo, jedna od četiri žene starije od 18 godina doživi povremenou inkontenciju.

Ženama se može dogoditi da urin iscuri tijekom seksualnog odnosa, ali i tijekom orgazma. Seksualna stimulacija može stvoriti pritisak na mjehur ili mokraćnu cijev i u kombinaciji s oslabljenim mišićima dna zdjelice, ovaj pritisak može stvoriti stresnu inkontinenciju. Okidač za uriniranje može biti za svaku osobu drukčiji. Najčešći faktori za pojavu ove vrste inkontencije općenito su: kašalj, smijeh, kihanje, podizanje teških predmeta, trčanje ili skakanje i seks, piše Healthline.com.

Ako se događa da tijekom orgazma curi urin onda je to može zbog toga što se grče mišići mjehura i radise o urgentnoj inkontinenciji. Urgentna inkontinencija je simptom preaktivnog mjehura, a pojavljuje se iznenadna i kao hitna potreba za mokrenjem. No ovu naglu potrebu mogu potaknuti različite stvari poput tekuće vode ili otključavanja vrata.

Kod koga se češće pojavljuje inkontinecija?

No kod nekih ljudi su rizici od pojave inkontencije su puno veći. Ovo su neki najčešći rizici:

trudnoća i porođaj

menopauza

kamenci u mjehuru

višak kilograma

infekcije donjeg urinarnog trakta ili mjehura

zatvor

oštećenje živaca zbog moždanog udara i dijabetesa

određeni lijekovi za krvni tlak i depresiju

prirodni diuretici poput kofeina i alkohola

prethodne ginekološke ili operacije mokraćnog sustava

Kako spriječiti inkontinenciju tijekom spolnog odnosa?

Za početak je važno da svaka žena razgovara s liječnikom ako ima neki od ovih problema. Postoje različita liječenja za inkontinenciju, ali postoje neke stvari koje svaka žena može odmah učiniti u svojoj svakodnevici.

Kegelove vježbe su poznate svakoj ženi i mogu pomoći kod jačanja mišića sna zdjelice. Radi se mišićima koje podupiru organe u zdjelici i mišiće sfinktera koji se otvaraju i zatvaraju tijekom mokrenja ili stolice. Mogu na različite načine poboljšati procese u tijelu. Ove vježbe pomažu kod poboljšanja kontrole mjehura, fekalne inkontinencije (nedovoljno pražnjenje crijeva), povećava dotok krvi u spolne organe i pojačava seksualni užitak.

Mali savjeti

Osim Kegelovih vježbi nekim ženama također mogu pomoći i promjene u životnom stilu, ali neke promjene tijekom seksa.

