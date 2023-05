Hush, hush: Što ON misli da želiš u krevetu (i zašto to ne želiš)

Pročitao je sve vodiče s uputama u muškim časopisima, a čak je bacio pogled i na neke ženske časopise i portale, sve kako bi razumio kako da ti udovolji. I zaista, on je fin muškarac, ljubazan i pažljiv, i ti si mu na prvom mjestu. Sve je to lijepo, no ponekad ne želiš finog muškarca i nekoga tko se toliko trudi. Ponekad se jednostavno želiš opustiti i pustiti da se stvari dogode, a ne raditi stvari prema nekakvoj tajnoj formuli za koju on misli da je otkrio.

Frajeri često misle da znaju što njihove partnerice zaista žele i vole u krevetu, no u stvarnosti, nekad mogu biti u velikoj zabludi. Svi ti savjeti iz časopisa i portala ne vrijede ništa ako među vama nema komunikacije i ako otvoreno ne kažete jedno drugome što želite, a sve dok toga ne bude, on će i dalje živjeti u zabludi i misliti da želiš nešto što zapravo - ne želiš. Evo što on misli da ti želiš u krevetu i zašto to nije istina.