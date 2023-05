Hush, hush: Što ON misli da želiš u krevetu (i zašto to ne želiš)

Pročitao je sve vodiče s uputama u muškim časopisima, a čak je bacio pogled i na neke ženske časopise i portale, sve kako bi razumio kako da ti udovolji. I zaista, on je fin muškarac, ljubazan i pažljiv, i ti si mu na prvom mjestu. Sve je to lijepo, no ponekad ne želiš finog muškarca i nekoga tko se toliko trudi. Ponekad se jednostavno želiš opustiti i pustiti da se stvari dogode, a ne raditi stvari prema nekakvoj tajnoj formuli za koju on misli da je otkrio.

Frajeri često misle da znaju što njihove partnerice zaista žele i vole u krevetu, no u stvarnosti, nekad mogu biti u velikoj zabludi. Svi ti savjeti iz časopisa i portala ne vrijede ništa ako među vama nema komunikacije i ako otvoreno ne kažete jedno drugome što želite, a sve dok toga ne bude, on će i dalje živjeti u zabludi i misliti da želiš nešto što zapravo - ne želiš. Evo što on misli da ti želiš u krevetu i zašto to nije istina.

Stalo mu je do toga da ti prva dođeš do vrhunca

Postoje muškarci koji brinu samo o svom užitku, no s druge strane, tu su oni koji će se pobrinuti da njihova partnerica prva dođe do vrhunca. I naravno da većina žena to cijeni, no ponekad to nije tako jednostavno. Ženama je malo teže doći do vrhunca nego muškarcima, a ponekad imaju toliko drugih stvari na umu i jednostavno - ne mogu. A njegovo inzistiranje na tome da "završiš" samo povećava pritisak i sprječava te da se opustiš i uživaš u onome što bi inače bilo jako dobro.

Na početku svake predigre želi te oralno zadovoljiti

U svojoj namjeri da ga se doživi kao velikodušnog ljubavnika, on misli da je najbolji način da te zadovolji upravo oralni seks. Ponekad to može biti odlična stvar za zagrijati se, no ponekad jednostavno nisi raspoložena za to i želiš odmah krenuti u 'akciju', a ne usporiti tempo. Kako god bilo, to je nešto o čemu morate porazgovarati kako bi vaš seksualni život bio bolji i ispunjeniji.

Uvijek priča za vrijeme seksa

Sviđa li ti se ovo? Želiš li da idem brže ili sporije? Jesi li blizu? Sve su to sasvim normalna pitanja i lijepo je komunicirati dok ste intimni, no ponekad, sve što želiš je malo tišine kako bi zaista mogla doći do vrhunca. Prljavi razgovori odlična su stvar, ali tišina nekada zna biti još i bolja.

Misli da je dublje bolje

Muškarci su uvijek zabrinuti hoće li njihov 'alat' izgledati ili se osjećati većim nego što zaista je, ali u stvarnosti, ženama to i nije toliko važno. Jednako tako, ni pretpostavka da je dublje bolje baš i ne drži vodu - ako te partner preduboko penetrira, to može boljeti, tako da samo polako i opušteno.

Misli da je dulje bolje

I ne, ovdje ne mislimo na duljinu njegovog 'alata', već na duljinu samog seksa. S vremena na vrijeme svatko voli maratonski seks od nekoliko sati, ali nikako ne uvijek. Ponekad, samo želiš nešto na brzinu, posebno ako si imala dug dan na poslu i pomalo si iscrpljena.