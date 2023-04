7 stvari s kojima se žene opterećuju, a muškarcima su potpuno nevažne

Mi žene sklone smo sve pretjerano analizirati, a to posebice vrijedi kad je riječ o odnosima s muškarcima. Možda zvuči kao klišej ili generalizacija, no to nam je jedna od 'mana'. Čak je i istraživanje koje je LinkedIn provodio 2021. godine potvrdilo da su žene češće pod stresom u usporedbi s muškarcima, i to baš zato jer nerijetko razbijamo glavu sitnicama i nevažnim detaljima.

Kad je riječ muško-ženskim odnosima i spojevima, pripadnice ljepšeg spola imaju još više razloga za stres, brigu i pretjerano analiziranje. Međutim, kako se pokazalo, velik dio te naše opsjednutosti uistinu je besmislen, barem ako se pita muškarce.

Izvor: Giphy

Neke stvari s kojima se mi pretjerano opterećujemo poput nošenja make-upa ili tko je kome prvi napisao poruku, muškarcima su ustvari skroz nebitne. Stoga, možda je vrijeme da počnemo manje brinuti, a više uživati u svakodnevnim radostima.

U nastavku smo izdvojile samo neke od najčešćih stvari kojima mi žene često pretjerano razbijamo glavu, a muškarcima uopće nisu važne.

Prekomjerna tjelesna težina

Žene su jako često opsjednute sa svojim fizičkim izgledom i tjelesnom težinom. Iako će uvijek postojati muškarci koji neće htjeti izlaziti s malo debljim ženama, većini njih to je zapravo nevažno. Naime, većina frajera neće se žaliti ako imaš 5 ili 10 kilograma više od svoje idealne težine, pogotovo ako ste već u vezi. On te voli takvu kakva jesi pa je možda vrijeme da se prestaneš opterećivati s tim stvarima.

Nositi šminku ili ne

Osim ako ne nosiš baš intenzivni make-up, većina frajera uopće neće ni primijetiti razliku između tvog lica sa šminkom ili bez nje. Štoviše, muškarci više preferiraju prirodni look, a ako mu se ne sviđa kako izgledaš kada ne nosiš šminku, onda on vjerojatno ni nije pravi muškarac za tebe.

Što će misliti ako napravimo prvi korak

Napraviti prvi korak mnogim ženama predstavlja veliki bauk. Boje se pozvati frajer van jer su zabrinute što će on tada misliti o njima. Ustvari, mnoge žene misle da bi muškarac trebao biti taj koji će napraviti prvi korak. Iako uglavnom i je tako, ako te muškarac koji ti se sviđa ne primjećuje ili je možda sramežljiv, nema apsolutno ništa loše u tome da ga pozoveš van. Uostalom, što možeš izgubiti? Ako ti se netko doista sviđa, preuzmi inicijativu.

Tko će kome prvi poslati poruku

Tko će kome prvi poslati poruku, zaista je nevažno. Za razliku od nas žena, muškarci se uopće ne zamaraju tim stvarima. To nije znak da mu se sviđaš ili ne sviđaš. Ako te zanima kako je, sama mu pošalji poruku umjesto da razmišljaš o tome zašto ti se još nije javio.

Što ćemo naručiti za jelo

Vrlo jednostavno: muškarcima je potpuno svejedno koje ćeš jelo naručiti za večeru, hoćeš li naručiti i desert i što ćeš piti. Neće te on radi toga potajno osuđivati. Samo naruči ono što želiš.

O čemu razmišljaju

Žene bi voljele muškarcima čitati misli, no s obzirom da je to nemoguće, često razbijaju glavu time što oni misle. Ako stvarno želiš znati o čemu razmišlja u određenom trenutku, jednostavno ga pitaj.

Zašto frajeri žele provoditi vrijeme bez nas

Svatko s vremena na vrijeme treba malo vremena za sebe. Ako on želi biti malo sam ili izaći s prijateljima, to ne znači da te više ne voli. Najvjerojatnije se samo želi malo odmaknuti kako bi uživao u onim stvarima za koje zna da bi tebi bile dosadne.