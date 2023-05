Pristaješ na premalo u ljubavi? Evo kako znati jesi li žrtva 'breadcrumbinga'

Vjerojatno si već čula za pojmove 'ghosting' i 'gaslighting' koji su u svijetu dejtanja, društvenih mreža i aplikacija za spojeve postali izuzetno popularni, no znaš li što je 'breadcrumbing'?

Kako pojašnjavaju stručnjaci za odnose, 'breadcrumbing' odnosno u prijevodu – 'bacanje krušnih mrvica' - oblik je ponašanja u odnosu kada jedna strana zavodi drugu, ali bez želje za zbližavanjem i formiranjem čvrstog i ozbiljnog odnosa. Iako osobe koje ovo rade mogu imati različite motive, partner kojega zavode najčešće im je rezerva odnosno netko koga žele imati za svaki slučaj, dok se ne pojavi netko bolji.

'Breadcrumbing' je jedan od novijih termina u svijetu dejtanja, a podrazumijeva da osoba želi namamiti romantičnog partnera u neku neobaveznu vezu bez ulaganja puno truda. U biti, to je oblik emocionalnog zlostavljanja jer uključuje manipulativnu taktiku kojom te muškarac koji ti se sviđa pokušava natjerati da o njemu na neki način postaneš ovisna.

Ako si u potrazi za partnerom za ozbiljnu vezu, obrati pažnju na ove upozoravajuće znakove koji bi mogli značiti da si i sama žrtva 'breadcrumbinga'. Želiš li izbjeći ovakvu vezu, u nastavku doznaj koje su crvene zastavice na koje trebaš paziti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Njegovi postupci nisu u skladu s njegovim riječima

Zasigurno si čula za izreku o tome kako nečija djela govore puno više od riječi. U toj rečenici ima jako puno istine. Ako ti je frajer obećao puno lijepih stvari i pružio ti nadu, no ništa od toga nije ostvario, možda bi se trebala zapitati je li on uistinu zainteresiran za ozbiljnu vezu ili te samo iskorištava. Kod breadcrumbinga, druga strana čini sve kako bi zadržala tvoj interes, ali nije spremna obvezati se. Primjerice, ako ti je rekao da te voli i da želi biti u vezi, no nikad nema vremena za tebe ili ne želi raditi zajedničke planove, to znači da njegovo ponašanje nije u skladu s njegovim riječima.

Često ti uopće ne odgovara na poruke

Nedosljedna komunikacija klasični je pokazatelj breadcrumbinga. Na primjer, ako postoje faze u kojima se stalno dopisujete, a onda odjednom samo nestaje i prestaje ti odgovarati na poruke, velika je vjerojatnost da si žrtva manipulatora. On ti na taj način baca 'mrvice' kako bi ostala zainteresirana, a nakon toga slijede razdoblja tišine kako bi te odgurnuo. Kada osjeti da te gubi, ponovno će početi obasipati te pažnjom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Razgovara s tobom, ali ne poziva te na pravi spoj

S 'bradcrumberima' odnosno bacačima mrvica lako je zapeti u beskrajnom dopisivanju i zavodljivim porukama, ali bez stvarnih planova da se zaista nađete, ističu stručnjaci. To stvara zbunjujuću situaciju, a čak i ako mu predložiš da se nađete, izmislit će neku ispriku ili ti dati dvosmislene odgovore. Ako napokon zakažete spoj, vrlo je vjerojatno da će ga otkazati u posljednji tren. Na taj način stvara se začarani krug, a osoba koja je žrtva ove taktike ulazi sve dublje i dublje u takvu nezdravu vezu. Netko tko je uistinu zainteresiran za ozbiljan odnos, držat će se svojih obećanja pa imaj to na umu.

Zove te iznenada i to uglavnom samo kada je zainteresiran za seks

U rijetkim situacijama, on će te vjerojatno nazvati i dogovoriti spoj, ali to se najčešće svodi samo na seks. Nakon što te iskoristio, vraća se svom uobičajenom životu, bez daljnjih planova za bilo kakvu budućnost s tobom i bez kontakta sve dok opet ne poželi malo neobaveznog seksa.

Ne želi ti otkriti puno toga o sebi i svom životu

'Breadcrumberi' su najčešće jako tajnoviti kad je u pitanju njihov život zbog čega ćeš se osjećati kao da ti nešto skriva. Možda će ti otkriti neke sitnice samo kako bi te privukao i stvorio prividnu bliskost, ali u stvarnosti te nikad neće pustiti dovoljno blizu za kreiranje predanog odnosa. Uvijek ćeš imati dojam kao da ga ustvari ne poznaješ.

On je manje zainteresiran za tebe nego ti za njega

Ako si primijetila da on nije zainteresiran za tvoj život, to je još jedan od mogućih znakova breadcrumbinga. Naime, takve osobe nemaju namjeru stvoriti trajnu vezu sa svojim žrtvama pa vjerojatno ni neće trošiti energiju da ih iskreno upoznaju. Možda je šarmantan i koketira s tobom, no ako se ne želi povezati s tobom na dubljoj razini niti ti ne postavlja pitanja o tvom privatnom životu, budi oprezna. Osjećat ćeš se kao da ga stalno moraš loviti i ulagati puno truda kako bi pokrenula vezu, no to ti neće biti uzvraćeno jednakom mjerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osjećaš se loše nakon vremena provedenog s njim

U 'vezi' s ovakvom osobom mogla bi iskusiti čitav vrtlog emocija. Kako upozoravaju terapeuti za odnose, breadcrumberi flertuju sa svojim žrtvama, no nerijetko ih i omalovažavaju. Ako te često uspoređuje s bivšom ili ti daje popis stvari koje bi trebala napraviti kako bi postala zanimljivija, moguće je da si žrtva ove manipulativne taktike. U zdravoj vezi nikad se ne bi trebala osjećati loše ili se stalno zapitkivati jesi li dovoljno dobra. Nemoj nikada dopustiti nekome da te tretira na taj način jer takva veza nije zdrava nit pak dugoročno održiva.