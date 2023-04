Ovo su znakovi da se veza temelji na usamljenosti, a ne na ljubavi

Postoji razlika između truda da se pronađe srodna duša i forsiranja odnosa. No ponekad, u žurbi, dok ljudi traže nekoga zaborave uočiti razliku. A onda kasnije kada se pogleda u prošlost mnogi se počnu pitati zašto nisu vidjeli znakove upozorenja ili ne razumiju zašto su odabrali potpuno krivog partnera za sebe.

No bilo bi važno znati prepoznati te znakove na vrijeme, a ne kada se traži uzroci propalog odnosa. "Iako je to nekima lakše uočiti, svatko bi trebao moći procijeniti potencijal novog romantičnog interesa", objašnjava psiholog Mark Travers za Psychology Today. "Žurba stvara loše odluke posebno u romantičnim odnosima. Kada osjećaš da ti očajnički treba partner znači da bi mogla donijeti preuranjenu odluku. Čekanje pravog trenutka za ulazak u vezu, iako izazovno, može te dovesti do odnosa temeljenog na ljubavi i zajedničkim interesima, a ne na strahu od samoće", dodaje dalje.

Prema Traversu, sljedeća tri pitanja trebaš postaviti sebi kako mogla razlikovati odnos temeljen na pravoj ljubavi i onaj temeljen na strahu od samoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osjećaš li da ne možeš izraziti svoju autentičnost?

Jedan od najjasnijih znakova da se odnos temelji na strahu je da se ne ponašaš kao inače odnosno da si daleko od svoje autentičnosti. Strah od gubitka partnera tjera te da uvijek budeš ugodna u vašoj vezi, da mijenjaš osobnosti ili žrtvuješ svoje vrijednosti kako te partner ne bi osudio. Možda se bojiš da ćeš izgubiti partnera, a onda stalno pokušavaš očuvati ono što imate i ne uživaš istinski u ljubavi.

Ako se neprestano pokušavaš prilagoditi tuđim očekivanjima zanemaruješ vlastite potrebe i želje, a sve može dovesti do osjećaja nezadovoljstva i gubitka identiteta. U zdravoj vezi oba partnera moraju zadržati individualnost, ali se i međusobno podržavati. Bliskost je važna za vezu, kao i autonomija. Odnosi se pokvare kada se događaju sljedeće stvari:

jedan partner pokušava utjecati i nadzirati stavove drugoga

jedan se partner ponaša bespomoćno i teško se nosi s problemima

jedan partner prelazi osobne granice druge osobe

Trebaš li uvijek biti sretna u vezi?

Da, trebala bi osjećati sreću u društvu osobe koju istinski voliš. No kod nekih osoba ta radost postaje trud kako bi izbjegle strah od samoće. Ako se osjećaš prazno kada nisi u blizini partnera, i vjeruješ da uvijek moraš biti uz njega, onda se vjerojatno radi o strahu od gubitka osobe, ali ne voljene osobe. Žudnja za kvalitetno provedenim vremenom zdrava je i važna za rast veze, no nitko ne može očekivati da će s partnerom provodi sve slobodno vrijeme. Ovo više upućuje na strah od gubitka partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osim toga, postoji još jedna važna stvar. Voliš li više slobodno vrijeme provoditi sama s partnerom ili da ste zajedno u društvu drugih ljudi? Ako ti je teško dijeliti partnera s drugima ljudima ovo znači da tvoja sreća previše ovisi o partneru i da tražiš pažnju.

Osjećaš li vrlo lako ljubomoru?

Ljubomora je još jedan znak da je vašu vezu kontrolira strah od gubitka i osjećaj manje vrijednosti. Prema istraživanjima povremena ljubomora je normalna i može biti pozitivna sila koja podsjeća par da se ne uzima zdravo za gotovo. Ljubomora pojačava emocije i čini intimne trenutke strastvenijim. No intenzivna i iracionalna ljubomora ima svoje korijenje u strahu od napuštanja. Istraživanja pokazuju da manjak povjerenja može kod partnera s anksioznošću izazvati ljubomoru, a onda će početi "tražiti" dokaze među partnerovim stvarima i čak psihički zlostavljati. Općenita nesigurnost može kod osobe stvoriti paranoidnost zbog gubitka partnera, a može se pojaviti toksičnost koja će stvoriti razdor u vezi.