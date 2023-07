Obrati pažnju na ovih 7 znakova – otkrivaju da te partner ne cijeni dovoljno

U zdravom odnosu partneri vole, cijene i poštuju jedno drugo i svakodnevno si to pokazuju malim gestama. Ako se muškarac već na početku veze prema tebe odnosi s nepoštovanjem, male su šanse da će te kasnije cijeniti. Bez obzira na to koliko ti je do njega stalo, takvo ponašanje ne bi trebala tolerirati.

Budi najbolja verzija sebe.

Iako je ponekad nemoguće ostvariti ravnopravan odnos, trebala bi osjećati da se partner trudi i da mu je stalo do tvoje sreće. Ako samo ti ulažeš u vezu, a on se ponaša kao da mu uopće nije stalo, trebala bi se zapitati ima li smisla biti u takvom odnosu.

Obrati pažnju na njegovo ponašanje u odnosu i nemoj ignorirati crvene zastavice. Ako uočiše sve (ili neke) od ovih sedam znakova, to jasno pokazuje da te tvoj partner ne cijeni dovoljno.