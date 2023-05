Znakovi upozorenja: Evo kako primijetiti da se tvoj partner odljubljuje od tebe

Biti zaljubljen čaroban je osjećaj – a u dugoj je vezi ta duboka povezanost i zaljubljenost sastavni dio partnerstva. Ali kako vrijeme prolazi, ljubav ponekad može izblijedjeti – čak i kada to ne želimo. Ako osjetiš da se tvoj partner povlači, postoji nekoliko ključnih znakova upozorenja da se on zapravo odljubljuje, kažu terapeuti.

"Kada prvi put upoznamo nekoga, naši su mozgovi ispunjeni kemikalijama koje nam pomažu da se osjećamo dobro i koje nas ponekad mogu navesti da mislimo da smo zaljubljeni u nekoga, a zapravo smo 'požudni'", za Best Life kaže dr. Beth Ribarsky, profesorica međuljudske komunikacije. "Kako te kemikalije nestaju tijekom veze, netko se može osjećati manje zaljubljeno."

Courtney Hubscher, savjetnica za mentalno zdravlje i terapeutkinja, za Best Life kaže da postoji cijeli niz razloga zbog kojih bi se to moglo dogoditi, bilo da se ti i tvoj partner udaljavate, mijenjate prioritete ili jednostavno doživljavate promjenu u interesima ili vrijednostima. Međutim, Ribarsky ističe da to možda ne znači da te partner više ne voli, već da više nije 'zaljubljen' u tebe.

Imajući sve ovo na umu, postoji nekoliko stvari na koje bi trebala pripaziti u svojoj vezi. Ovo je pet znakova upozorenja da se tvoj partner odljubljuje od tebe, a terapeuti su otkrili i koji su to najbolji načini na koje se možete ponovno povezati.

Više ne želi biti intiman s tobom

Općenito, psiholozi kažu da ako partner promijeni svoj stav prema fizičkoj intimnosti, to bi trebao biti znak upozorenja. "Seksualna intimnost raste i opada tijekom većine veza, ali spora ili nagla promjena seksualne želje često signalizira nedostatak romantične ljubavi", kaže klinička psihologinja dr. Carla Marie Manly. "Iako drugi čimbenici - poput fizičke bolesti i stresa - mogu smanjiti želju za seksualnom intimnošću, važno je paziti na obrasce nezainteresiranosti."

Ribarsky također ukazuje na to, napominjući da bi trebala isključiti druge potencijalne stresore prije nego što prebrzo doneseš zaključke. "Možda je tvoj partner pod velikim stresom zbog posla — to bi ga moglo učiniti manje usredotočenim na fizičku intimnost, kao i općenito manje komunikativnim", upozorava ona.

Komunicirate manje nego inače

Ako tvoj partner manje razgovara s tobom, odgovara ti jednom riječju ili ga jednostavno ne zanima tvoja svakodnevica, to bi mogao biti znak da se odljubljuje. "Iako je uobičajeno da parovi prolaze kroz faze nezainteresiranosti zbog stresa i 'burnouta', glavna je crvena zastavica kada je partner kronično nezainteresiran za tvoje misli, osjećaje i aktivnosti", kaže Manly.

Ali opet, trebaš razmisliti je li tvoj partner zapravo manje zainteresiran za tebe i tvoju sreću - ili ga nešto drugo tjera da se povuče. "Ključno je razgovarati o takvim zapažanjima i otvoriti mogućnost rješavanja bilo kakvog nezadovoljstva u vezi ili pružiti priliku da podržiš svog partnera ako se nalazi u stresnim situacijama", objašnjava Ribarsky.

Ne razgovara o budućnosti s tobom

Kada ste ti i tvoj partner zaljubljeni, vjerojatno razmišljate o tome kako će izgledati dani, tjedni, mjeseci i godine pred vama. Dakle, ako to tvom partneru više nije na umu, to je razlog za zabrinutost. Ako par prestane razgovarati o budućnosti, to je znak da je veza u zastoju. S druge strane, prema licenciranom psihologu Davidu Tzallu, tvoj partner možda još uvijek kuje planove za budućnost – ali možda ne s tobom.

"To može biti iz nekoliko razloga izvan veze", kaže Tzall. "Možda se suočava s osobnim problemima koji utječu na njegovu sposobnost planiranja. Može pretpostaviti da nisi zainteresirana za njegove planove i stoga ne vidi potrebu da te upliće. Ako je to slučaj i ako želiš biti uključena, reci mu koliko ti je to važno i da želiš biti uključena", savjetuje Tzall.

Uvijek započinje svađu

Redovite svađe obično su znak problema u vezi, ali ako tvoj partner stalno započinje svađu, to bi mogao biti pokušaj da izrazi svoje prave osjećaje. "Kronične svađe i traženje mana mogu biti znakovi da se partner odljubljuje", kaže Manly. "Posebno kada partnerovo ponašanje označava stalnu ili dramatičnu promjenu u odnosu na prethodnu dinamiku, važno je obratiti pozornost na ove znakove da ljubav možda nestaje."

"Svađa, sarkazam i kritika otrovni su za zdrave veze. Iako se, primjerice, i zdravi partneri ponekad međusobno ne slažu, oni ne sudjeluju u toksičnoj dinamici svađa", dodaje Manly, a Ribarsky kaže da ako se tvoj partner odljubi, također možeš primijetiti da svaki razgovor završi neslaganjem ili se jednostavno osjećaš kao da te partner ne sluša. A kao i u ostalim situacijama, i ovdje je komunikacija ključna, pa potakni svog partnera da podijeli svoje osjećaje s tobom i pruži mu podršku.

Ne želi provoditi vrijeme s tobom

Jedna od najboljih stvari u svakoj vezi je imati nekoga s kime ćeš provoditi vrijeme i uživati u malim stvarima u životu. Dakle, ako tvoj partner ne želi to raditi s tobom, nešto nije u redu. "Smanjeni interes za zajedničke aktivnosti i kvalitetno zajedničko vrijeme važan je signal da se partner možda odljubljuje", kaže Manly. "U idealnom slučaju, oba partnera raduju se zajedničkom uživanju u raznim aktivnostima poput hobija, vježbanja, kuhanja ili putovanja."

Ribarsky napominje da bi, ako se tvoj partner odljubljuje, mogao raditi dulje ili odlučiti provoditi vrijeme sa svojim prijateljima umjesto s tobom. Međutim, to ne znači uvijek da nešto nije u redu. "Možda mu samo treba malo oduška, a odvojeni interesi i prijatelji potpuno su zdravi u vezi! Ili, možda radi nekoliko sati više kako bi uštedio za iznenađenje za tebe."