Obrati pažnju na ovih 7 znakova – otkrivaju da te partner ne cijeni dovoljno

U zdravom odnosu partneri vole, cijene i poštuju jedno drugo i svakodnevno si to pokazuju malim gestama. Ako se muškarac već na početku veze prema tebe odnosi s nepoštovanjem, male su šanse da će te kasnije cijeniti. Bez obzira na to koliko ti je do njega stalo, takvo ponašanje ne bi trebala tolerirati.

Iako je ponekad nemoguće ostvariti ravnopravan odnos, trebala bi osjećati da se partner trudi i da mu je stalo do tvoje sreće. Ako samo ti ulažeš u vezu, a on se ponaša kao da mu uopće nije stalo, trebala bi se zapitati ima li smisla biti u takvom odnosu.

Obrati pažnju na njegovo ponašanje u odnosu i nemoj ignorirati crvene zastavice. Ako uočiše sve (ili neke) od ovih sedam znakova, to jasno pokazuje da te tvoj partner ne cijeni dovoljno.

Ne poštuje tvoje vrijeme

Otkazuje planove u zadnji čas, bez isprike. Ponaša se kao da se cijeli svijet vrti oko njega i kao da tvoje vrijeme uopće nije važno. On to ne vidi kao problem, a ako mu ikada i skreneš pozornost na to, on te ignorira ili govori kako pretjeruješ. Frajer koji ne poštuje tvoje vrijeme, ne poštuje ni tebe.

Ne želi se ispričati čak ni kada je posve jasno da je bio u krivu

On misli da može raditi i govoriti što god želi i onda se ponašati kao da se ništa nije dogodilo kada si povrijeđena ili uzrujana njegovim ponašanjem. Riječ 'oprosti' nije dio njegovog rječnika. Ako nije spreman ispričati ti se kada je pogriješio, nije te zaslužio. Zreli muškarac uvijek je spreman preuzeti odgovornost za svoje postupke.

Nije mu stalo do tvojih interesa

Ti voliš umjetnost, ali on misli da je to glupo. Kada god mu nešto predložiš, nije zainteresiran. Iako nije neophodno da partneri u vezi dijele sve iste interese, ako on ne može ni pokušati biti otvoren prema stvarima koje voliš, to je loša vijest.

Rijetko kad je uz tebe kada ti je potreban

Život je pun uspona i padova, a jedna od prednosti veze je i ta da pored sebe uvijek imamo nekoga za koga znamo da će biti uz nas, bez obzira na sve. Ako tvoj partner nije spreman biti uz tebe u teškim trenucima ili je 'prezauzet' svaki put kada ga zatrebaš, zašto je uopće s tobom? To je samo još jedan očiti znak da te nimalo ne cijeni.

Osjećaš se kao da ništa ne dobivaš od tog odnosa

Ako ti daješ sve, a on ništa, ima li takav odnos smisla? U zdravoj vezi oba partnera ulažu u svoj odnos i spremni su biti jedno uz drugoga u svakom trenutku. Ako ti stalno daješ, a on samo uzima, to je problem i takav odnos ne može funkcionirati.

Potpuno je nedosljedan

Ako on više nije ona ista osoba u koju si se zaljubila, vjerojatno se ili promijenio ili je samo glumio na početku veze. Ljudi se stalno mijenjaju i rastu, ali ako je doslovno preko noći postao neprepoznatljiv, to vjerojatno znači da se pretvarao da je netko drugi samo kako bi te osvojio. Budi racionalna i bježi od njega što prije.

Imaš osjećaj kao da stojiš na mjestu

Odnosi bi nam trebali omogućiti da rastemo i razvijamo se kao osobe. U zdravoj vezi, partneri rastu zajedno, međusobno se podržavaju i guraju jedno drugo u teškim trenucima. Koliko god to možda zvučalo poput klišeja, to je istinski smisao veze. Ako se osjećaš kao da stojiš na mjestu i da ti veza ne omogućava da rasteš, to je znak da odnos ne funkcionira. Ili trebate nešto promijeniti ili krenuti svatko na svoju stranu.