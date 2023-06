Gluma, orgazam, seks - uvijek će se ove riječi povezivati sa ženama. Postoji opće uvjerenje da samo žene glume u seksu, da nisu iskrene i da su im orgazmi često lažni. No i muškarci često imaju slične probleme i nije toliko neuobičajeno. U anketi koju je napravio AskMen pokazalo se da je čak 23% posto muškaraca u nekom trenutku glumilo orgazam.

Žene glume orgazme iz različitih razloga, a jedan od najčešćih razloga je da ne žele povrijediti partnerove osjećaje. Muškarci imaju vrlo slične razloge. Postoji neko opće prihvaćeno mišljenje da bi muškarci trebali moći doživjeti orgazam bilo gdje i kada te s bilo kime. No to nije jednostavno točno. Muškarac može teško doživjeti orgazam ako je pod stresom, umoran ili pijan. No i ako je tog dana ranije doživio vrhunac. Ako se nađe u takvoj situaciji mogao bi se ipak odlučiti na glumu.

Naravno, uvijek bi bilo bolje ne glumiti u odnosu i iskreno razgovarati s partnerom te odgoditi seks. No stvarni život često ne funkcionira uvijek kako bi trebao, stoga u nastavku teksta možeš pročitati neke znakove koji pokazuju da muškarac glumi orgazam.

POGLEDAJ VIDEO: Vrijeme je za 'bušenje mitova' o seksu