Preuranjena ejakulacija jedan je od najčešćih seksualnih problema s kojima se suočavaju mnogi muškarci, a taj problem može uzrokovati frustracije u odnosu, kako muškarcu, tako i ženi.

Iako 'seks na brzaka' može imati svojih prednosti, žene vole uživati u dugom i sporom seksu te doživjeti orgazam. Međutim, ako tvoj partner ne može dugo izdržati u krevetu te uvijek prebrzo dođe do vrhunca, to bi mogao biti problem.

Na sreću, za svaki problem postoji rješenje pa tako i za prebrzi orgazam. Naime, postoje određene seks poze uz koje će seks trajati puno dulje i u kojima ćete oboje moći uživati, a neke od onih najbolji otkrivamo ti u nastavku.

Kaubojka

Iako je kaubojka poza koju neke žene ne preferiraju, ustvari je idealan izbor ako tvoj partner uvijek prebrzo doživi orgazam. Kod ove poze žena ima moć jer ona kontrolira brzinu i dubinu penetracije. Poza se izvodi na sljedeći način: muškarac leži na leđima, a žena sjedi na svom partneru leđima okrenutih prema njemu i 'jaše' ga te sama odlučuje hoće li se kretati brzo ili polako. Na taj način kontrolira kada će partner doživjeti vrhunac.

Poza žlice

Poza žlice jako je intimna i sjajna je za povezivanje s partnerom. U ovoj pozi i muškarac i žena okrenuti su na bok, a on je iza nje i prodire odostraga. Tijekom samog čina može joj milovati bradavice, klitoris i druge erogene zone. Pokreti su usporeni i nježni pa je poza idealna za lijeni seks.

Žena gore

Slično kao i kod kaubojke, kod ove se poze žena penje na muškarca, no partneri su licem u lice okrenuti jedno prema drugome pa je poza poput obrnute misionarke i ustvari je intimnija od kaubojke. Kod ove je poze žena dominantna pa tako ona kontrolira dubinu i brzinu penetracije.

Klasična misionarka

Mnogi misle da je klasična misionarska poza previše dosadna, no ipak je riječ o klasiku, i to s razlogom. Žene obožavaju ovu pozu jer im omogućava da malo duže uživaju u seksu, a sama poza iziskuje minimalan trud. Kod klasične misionarske poze muškarac i žena okrenuti su jedno prema drugome, a žena leži ispod svog partnera. Osoba koja je gore ima moć, no s obzirom na to da poza omogućava kontakt očima, to olakšava međusobnu komunikaciju i pomaže partnerima da ostanu na 'istoj stranici' kad je riječ o doživljavanju vrhunca.

Yub-Yum

Ova poza neobičnog naziva potječe iz tantričke prakse, a parovima omogućava da porade na svojoj intimnosti kroz fizičko povezivanje. S obzirom na to da se sve poze iz tantre izvode usporeno i fokusirane su na 'putovanje', a ne na 'cilj', idealan su izbor za muškarce koje muči preuranjena ejakulacija. Kod ove poze muškarac sjedi prekriženih nogu na krevetu ili podu, uspravnih leđa, a žena je na njemu, s nogama savijenima iza njegovih leđa. Muškarac drži ženu oko struka, a prilikom penetracije ona se lagano njiše naprijed-natrag. Okrenuti su jedno prema drugome što im omogućava da se gledaju u oči. Osim toga, ova poza je najučinkovitija za stimulaciju G-točke što ženama olakšava postizanje seksualnog vrhunca.

Priljubljeni jedno uz drugo

Ova poza jako je slična pozi žlice, samo što su ovdje partneri okrenuti jedno prema drugome. Muškarac i žena leže na krevetu, priljubljeni jedno uz drugo. Muškarac podiže nogu i omotava je oko boka svoje partnerice dok lagano prodire u nju. I kod ove su poze pokreti usporeni, a oba partnera mogu kontrolirati brzinu i dubinu penetracija što im olakšava da istovremeno dožive orgazam.

Lijeni pas

Za razliku od klasične 'doggy-style' poze kod koje uvijek sve brzo završava (barem za muškarce), kod ove poze žena leži na trbuhu, a muškarac je na njoj. Poza se izvodi slično kao i klasična misionarka, samo su oba partnera okrenuta licem prema dolje odnosno leže na trbuhu. S obzirom na to da ova poza ne dopušta toliko duboku penetraciju, nema ni intenzivne stimulacije što omogućava i ženi i muškarcu da malo dulje uživaju u samom seksu.