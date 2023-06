Gluma, orgazam, seks - uvijek će se ove riječi povezivati sa ženama. Postoji opće uvjerenje da samo žene glume u seksu, da nisu iskrene i da su im orgazmi često lažni. No i muškarci često imaju slične probleme i nije toliko neuobičajeno. U anketi koju je napravio AskMen pokazalo se da je čak 23% posto muškaraca u nekom trenutku glumilo orgazam.

Žene glume orgazme iz različitih razloga, a jedan od najčešćih razloga je da ne žele povrijediti partnerove osjećaje. Muškarci imaju vrlo slične razloge. Postoji neko opće prihvaćeno mišljenje da bi muškarci trebali moći doživjeti orgazam bilo gdje i kada te s bilo kime. No to nije jednostavno točno. Muškarac može teško doživjeti orgazam ako je pod stresom, umoran ili pijan. No i ako je tog dana ranije doživio vrhunac. Ako se nađe u takvoj situaciji mogao bi se ipak odlučiti na glumu.

Naravno, uvijek bi bilo bolje ne glumiti u odnosu i iskreno razgovarati s partnerom te odgoditi seks. No stvarni život često ne funkcionira uvijek kako bi trebao, stoga u nastavku teksta možeš pročitati neke znakove koji pokazuju da muškarac glumi orgazam.

Stenjanje ne zvuči prirodno

Upravo se na stranici AskMen mogu pronaći savjeti za ovu situacije pa se muškarcima savjetuje da ne pretjeruju u izvedbi i sa zvukovima kada glume orgazme. Ako muškarac počinje neobično zvučati, udarati ili ima čudne izraze lice onda vjerojatno glumi orgazam. Njegovo stenjanje ne zvuči prirodno nego više kao neki čudni zvukovi mačaka usred noći, piše Your Tango.

Inače uživa u misionarskom položaju, ali naglo želi biti iza žene

Jedan od načina na koji se povećava intimnost u seksu je da se muškarac i žena gledaju. Lako se stvara povezanost, a može se vidjeti i što osoba doživljava. No onda se i vrlo lako uoči ako osoba nije uzbuđena i daleko od vrhunca. Ako je muškarac bio prije sa ženom onda ona može uočiti da on nije jako uzbuđen i da glumi orgazam, a onda je najbolje promijeniti položaj i recimo odlučiti se za "doggy style".

Jako brzo baca kondom

Inače ne baca kondom odmah u smeće, a onda odjednom odmah nakon seksa baca kondom u smeće i još ga omota papirnatom maramicom. Ne želi da žena vidi što se nalazi u kondomu i da je prazan. Ako se ovakve situacije odjednom počnu događaju znači da ovo mogao biti jedan od znakova.

Nježan je nakon seksa, a inače odmah zaspi (i obrnuto)

Potpuno drugačije ponašanje nakon seksa može biti znak da nešto nije kao prije, možda je okrenuo novi list ili možda ne doživljava orgazme kao inače pa radi ono što misli da bi trebao da se ne primijeti. Ne želi da se osjeti da je nešto drugačije ili da nije dovoljno muško.