Iz njegova kuta: Neobične stvari na ženama koje muškarce nevjerojatno uzbuđuju

Je li to duga kosa, jesu li to lijepe oči, velike usne ili dobro tijelo, ili je pak riječ o nečemu drugome? Što to točno muškarce najviše privlači kod žena? Iako bi većina žena na prvu pomislila da je riječ o fizičkom izgledu, prava je istina da muškarce najviše privlače neke jednostavne stvari na ženama koje nemaju previše veze s izgledom, već više s time kakva je ona kao osoba i kako se ponaša.

Iako je svaki muškarac drugačiji i svakoga privlači nešto drugo, postoje neke univerzalne stvari na ženama koje će se svidjeti gotovo svakome od njih. Stvari su to koje nisu uočljive na prvu, a koje muškarce nevjerojatno uzbuđuju. O čemu je točno riječ? Saznale smo iz muške perspektive - novinar Mike Hedrick je za portal Bolde izdvojio nekoliko neobičnih stvari na ženama koje muškarce jako uzbuđuju.