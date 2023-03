Poput magnetića: Tajna privlačnosti krije se u ovim faktorima

Privlačnost je jako teško objasniti. Ponekad ni sama ne znaš što te privuklo drugoj osobi ili zbog čega na nju ne možeš prestati misliti? Još je zanimljivija činjenica da osoba koja tebi okupira misli, tvojoj prijateljici nije ni najmanje zanimljiva, štoviše možda joj je i odbojna. Privlačnost je individualna stvar. Na nju utječu brojni faktori, a kada se oni poklope rađa se kemija i dalje se sve razvija samo od sebe.

Lisa Lawless, klinička psihoterapeutkinja i seksualna edukatorica, rekla je za Insider da je privlačnost višestruka i uključuje vizualne podražaje, mirise, hormone, genetiku i evolucijske čimbenike. "Bitno je naglasiti da fizički izgled predstavlja samo jedan aspekt osobe. Ne definira je kao ljudsko biće niti je odlučuje jesmo li nekome privlačni li ne", objašnjava Lawless.

U nastavku ti otkrivamo 12 bioloških čimbenika koji igraju ulogu u privlačnosti, donosno određuju hoće li ti se netko svidjeti te hoćeš li se ti svidjeti nekome.

Miris

Studija iz 2018., objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B, pokazala je da određeni ženski miris jako privlačan muškarcima. Pritom ne mislim na neki iz parfumerije, već miris ženskog tijela u određenom trenutku menstrualnog ciklusa, točnije u vrijeme ovulacije.

"Žene s visokom razinom estrogena i niskom razinom progesterona muškarcima su mirisom najprivlačnije", rekla je Daria Knoch, voditeljica studije.

Ova ravnoteža hormona ukazuje na visoku plodnost. S evolucijskog stajališta, to znači da je veća vjerojatnost da će žena moći imati djecu te je zbog toga muškarcu podsvjesno privlačna. Jacqueline Fae, stručnjakinja za spajanje parova, za Insider rekla da mirisi također mogu vratiti ljude u lijepa prošla vremena. To čak može biti povezano s nečim što uopće nije romantično, poput mirisa benzina, jer ih podsjeća na lijep trenutke koje su provodili kao djeca s tatom u garaži.

"Stvarno su čudne stvari koje će privući ljude nekome, na temelju mirisa", dodala je.

Okus

Ljudi razmjene oko 80 milijuna bakterija kad se poljube, a ipak to i dalje čine. Ne samo da ljubljenje potiče otpuštanje oksitocina, već i okus druge osobe pomaže kod biološke privlačnosti. "Ljubljenje ti omogućuje da pomirišeš i okusiš osobu i provjeriš (podsvjesno) kakva ti je imunološka reakcija na nekoga. Skloniji smo osjećati privlačnost s nekim tko ima drugačiji imunološki odgovor od nas", otkriva Sarah Johns, evolucijska psihologinja na Sveučilištu u Kentu za The Independent.

Također, stvari se mogu objasniti i na puno jednostavnijem primjeru. Jesi li ikada izlazila s nekim tko je imao zadah? Jesi li ga htjela ponovno poljubiti?

Prehrana

Prema maloj studij iz 2017., koju je prenio Insider, heteroseksualne žene više privlači miris znoja muškaraca čija se prehrana bazira na voću i povrću, od znoja muškaraca koji svoju prehranu baziraju na rafiniranim ugljikohidratima poput kruha i tjestenine.

Za potrebe studije, u kojoj je sudjelovalo 43 muškaraca i devet žena, znanstvenici su muškarce tražili da vježbaju u čistim pamučnim majicama bez mirisa, sve dok se ne oznoje. Potom su od žena tražili da pomirišu te znojne majice i izaberu onu s najprivlačnijim im mirisom. Muškarci koji su jeli zdravije, ženama su bolje mirisali.

Plodnost

Hormoni su čudesna stvar. Studija objavljena u časopisu Hormones and behavior pokazala je da su muškarcima žene bile najprivlačnije u vrijeme ovulacije. Točnije tada su im njihova lica bila najljepša, a glas najmilozvučniji.

Hormoni

Neka istraživanja pokazuju da na privlačnost utječe hormonska ravnoteža. Na primjer, muškarce s visokom razinom testosterona više će privlačiti žene sa ženstvenijim crtama lica, odnosno one koje imaju velike oči, visoke obrve i manju čeljust. No, ti isti muškarci neće biti ništa privlačniji tim ženama od onih koji imaju nižu razinu testosterona.

Iako se smatra muškim spolnim hormonom, testosteron imaju i muškarci i žene. On određuje libido kod oba spola. Što ga je više, libido je veći.

Blagost i ljubaznost

Ljubaznost osobu čini simpatičnijim i privlačnijom. Altruističko ponašanje privlačno je, vjerojatno zato što je to bila jedna od osobina koju su naši preci preferirali kod partnera.

"U prošlosti je bilo važno izabrati partnera koji je voljan i sposoban biti dobar jer je to značilo da će biti posvećen roditelj i partner. Na ovaj način dogodila se veza između altruizma i spolnog odabira", rekao je Tim Phillips, psihijatar sa Sveučilišta u Nottinghamu, za The Independent.

Glas

Žene više vole muškarce s dubljim glasom, osobito neposredno prije početka ovulacije, pokazala je studija koju navodi Independent. U ovome bi moglo biti nečeg biološkog, budući da se dublji glasovi povezuju s rađanjem zdravije djece, a u divljini se dublji glas povezuje s većim tijelom.

Možda ti se ovo čini besmislenim, no boja glasa itekako utječe na privlačnost osobe. Stručnjakinja za parove Fae kaže kako je imala brojne klijente koji su odbili nekoga zbog glasa, iako im je ta osoba inicijalno bila privlačna.

Sličnost

Istraživanja pokazuju da nas privlače ljudi koji su nam slični - fizički i osobno. Na primjer, istraživanje Sveučilišta St Andrews u Škotskoj pokazalo je da nas privlače karakteristike koje su naši roditelji imali kad smo se rodili, poput boje očiju. To bi moglo biti zato što ih vidimo kao svog prvog skrbnika i povezujemo pozitivne osjećaje s njihovim osobinama. Istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences pokazalo je da su supružnici genetski sličniji od dvoje nasumično odabranih pojedinaca. A članak objavljen u Psychological Science otkrio je da ćemo prije vjerovati nekome tko nam je sličan.

Različitost

No, kao što smo spomenule,privlačnost je "čudna biljka". Privući će te netko tko ti je sličan, ali isto tako će te privući i netko različit. Fae kaže da često njezini klijenti koji imaju svijetlu put, plavu kosu i plave oči imaju partnere tamnije puti i tamnijih očiju. Možda postoji i neka biološka osnova za privlačenje suprotnosti. Kada je riječ o reprodukciji, malo raznolikosti ide ti u prilog. Na primjer, glavni histokompatibilni kompleks (MHC) dio je imunološkog sustava koji pomaže stanicama da prepoznaju strane molekule. Što se tvoj MHC više razlikuje od MHC-a tvog partnera, veća je genetska varijabilnost, a to znači i veće šanse za zdravijim potomcima.

Zrelost

Sazrijevanjem više učimo o sebi. Kada u zrelijim godinama tražiš partnera, veća je vjerojatnost da ćeš pronaći onog pravog jer znaš što želiš i što ti je važno. Kada su stariji, ljudi više gledaju cjelokupnu sliku, a ne samo način na koji netko izgleda ili tu početnu seksualnu privlačnost. Zrelost je privlačna.

Crte lica

Postoje određene karakteristike lica koje su ljudima najprivlačnije. Primjerice, simetrija lica. Također, prosječna i jednostavna lica često se smatraju najatraktivnijima, vjerojatno zato što standardna lica predstavljaju raznolikiji skup gena. Također, privlačno nam je ono što nam je poznato pa su nam tako i lica koja nam se čine poznata (standardna, simetrična…), najprivlačnija.

Nije samo jedna stvar u pitanju

Privlačnost je nevjerojatno kompleksna stvar. U konačnici se svodi na kompatibilnost dvoje ljudi. Postoje brojni faktori koje treba uzeti u obzir i nije mudro oslanjati se samo na fizički izgled. Ponekad privlačnost postaje veća kako nekoga upoznajemo ili pak obrnuto, što više o nekome znamo, to nam je manje privlačan. Radi se o mnoštvu sitnica i o tome kako netko podsvjesno utječe na nas.