Iz njegova kuta: Neobične stvari na ženama koje muškarce nevjerojatno uzbuđuju

Je li to duga kosa, jesu li to lijepe oči, velike usne ili dobro tijelo, ili je pak riječ o nečemu drugome? Što to točno muškarce najviše privlači kod žena? Iako bi većina žena na prvu pomislila da je riječ o fizičkom izgledu, prava je istina da muškarce najviše privlače neke jednostavne stvari na ženama koje nemaju previše veze s izgledom, već više s time kakva je ona kao osoba i kako se ponaša.

Iako je svaki muškarac drugačiji i svakoga privlači nešto drugo, postoje neke univerzalne stvari na ženama koje će se svidjeti gotovo svakome od njih. Stvari su to koje nisu uočljive na prvu, a koje muškarce nevjerojatno uzbuđuju. O čemu je točno riječ? Saznale smo iz muške perspektive - novinar Mike Hedrick je za portal Bolde izdvojio nekoliko neobičnih stvari na ženama koje muškarce jako uzbuđuju.

Kada su uspješne i ambiciozne

Muškarce ništa ne uzbuđuje više od činjenice da je njihova djevojka ambiciozna i uspješna - oni se slažu da ništa nije više seksi od djevojke koja ide za onim što želi i to dobije. Većina muškaraca voli kada njihove partnerice ostvaruju svoj potencijal i kada su uspješne u onome što rade.

Kada se prave slatke i nevine

Muškarci znaju da se žene nekada vole poigravati s njima i 'pretvarati se', ali u pozitivnom smislu. Nekada se prave da su dobre, slatke i stidljive, a obožavaju i kada se žene pretvaraju da im je potrebna pomoć onda kada im zapravo nije potrebna, samo kako bi oni pored njih ispali veliki i jaki heroji. Muškarci se vole osjećati jako i muževno, pa ih takva ponašanja kod žena itekako uzbuđuju.

Kada nose tu staru, preveliku majicu u kućnom izdanju

Muškarcima ništa nije više privlačno od njihove djevojke u staroj, dva broja prevelikoj majici i u kućnom izdanju, s punđom na vrhu glave i bez šminke. A posebno kada je riječ o njihovoj staroj majici, kakve si djevojke obično vole prisvojiti. Većina kada vidi svoju partnericu u takvom izdanju, jedva se suzdržava.

Kada se ne boje preuzeti kontrolu

Svi muškarci složit će se da ima nešto u vezi žene koja preuzima kontrolu i koja to želi jednako jako kao i oni - koja će samo doći do njih bez riječi, poljubiti ih i krenuti u 'akciju'. Pretpostavlja se kako su dečki uglavnom ti koji iniciraju seks, ali kada to rade žene, njima je to nevjerojatno privlačno. Osim toga, kada žene to pokrenu, muškarci se osjećaju itekako poželjno i seksi.

Kada ih vole

Za muškarce nema boljeg osjećaja na svijetu od spoznaje da su voljeni. Znati da pored sebe imaju zgodnu, ambicioznu, seksi ženu koja ih voli i koja bi za njih napravila sve. Imati pravu ljubav s kojom se mogu zabavljati, imati odličan seks, ali istovremeno uživati u tihim nedjeljnim jutrima najveći je afrodizijak za njih.