Druga šansa? Pet stvari koje trebaš znati želiš li oživjeti staru ljubav

Ne pucaju sve veze zauvijek. Jasno, neki se nakon konačnog susreta više nikada ne vide (i ne čuju) i krenu u drugačijem smjeru – što im se pokaže kao najbolja životna odluka. Nitko ne bi trebao trpjeti lošu i toksičnu vezu te nezadovoljstvo koje proizlazi iz takvih odnosa.

S druge strane, može se dogoditi drugačiji razvoj situacije: par prekine i onda nakon dana ili mjeseci razdvojenosti shvate da njihov odnos ipak ima potencijala i da bi se isplatilo uložiti trud u oživljavane ljubavi. Ta želja za novim početkom sa starim partnerom obično se dogodi jer i dalje postoji iskra ili jer se par razišao zbog nekih životnih okolnosti. Štogod vas snašlo, odluka o ponovnom početku nije jednostavno. To znači da ste oboje svjesni što je bilo dobro, a što loše, da ćete obostrano ulagati u odnos i eliminirati greške iz prošlosti. Ponovni početak može rezultirati snažnijom i čvršćom vezom, no prije odluke da to stvarno želite, treba preispitati neke stvari.

Prvo, je li ta veza doista vrijedna vremena i truda? Zatim je li vam oboma jasno zašto ste prekinuli ili ti, recimo, i dalje ništa nije jasno? I treće, kakvi su tvoji i njegovi osjećaji na spomen druge šanse – jeste li za to uopće spremni? Da bi došla do tih odgovora, bit će potrebno puno razgovora i iskrenosti.

Ako ste oboje sigurni da želite krenuti ispočetka, dating stručnjakinja Lori Gorshow izdvojila je neke savjete. Drugi pokušaj nije uvijek lagan, no nekad ode u neočekivanom smjeru – jer se ljudi s vremenom mogu promijeniti nagore, ali i nabolje.

Dakle, kako friško startati s novim-starim partnerom?