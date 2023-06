Druga šansa? Pet stvari koje trebaš znati želiš li oživjeti staru ljubav

Ne pucaju sve veze zauvijek. Jasno, neki se nakon konačnog susreta više nikada ne vide (i ne čuju) i krenu u drugačijem smjeru – što im se pokaže kao najbolja životna odluka. Nitko ne bi trebao trpjeti lošu i toksičnu vezu te nezadovoljstvo koje proizlazi iz takvih odnosa.

S druge strane, može se dogoditi drugačiji razvoj situacije: par prekine i onda nakon dana ili mjeseci razdvojenosti shvate da njihov odnos ipak ima potencijala i da bi se isplatilo uložiti trud u oživljavane ljubavi. Ta želja za novim početkom sa starim partnerom obično se dogodi jer i dalje postoji iskra ili jer se par razišao zbog nekih životnih okolnosti. Štogod vas snašlo, odluka o ponovnom početku nije jednostavno. To znači da ste oboje svjesni što je bilo dobro, a što loše, da ćete obostrano ulagati u odnos i eliminirati greške iz prošlosti. Ponovni početak može rezultirati snažnijom i čvršćom vezom, no prije odluke da to stvarno želite, treba preispitati neke stvari.

Prvo, je li ta veza doista vrijedna vremena i truda? Zatim je li vam oboma jasno zašto ste prekinuli ili ti, recimo, i dalje ništa nije jasno? I treće, kakvi su tvoji i njegovi osjećaji na spomen druge šanse – jeste li za to uopće spremni? Da bi došla do tih odgovora, bit će potrebno puno razgovora i iskrenosti.

Ako ste oboje sigurni da želite krenuti ispočetka, dating stručnjakinja Lori Gorshow izdvojila je neke savjete. Drugi pokušaj nije uvijek lagan, no nekad ode u neočekivanom smjeru – jer se ljudi s vremenom mogu promijeniti nagore, ali i nabolje.

Dakle, kako friško startati s novim-starim partnerom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Neka ti prošlost bude lekcija

Nema smisla ponašati kao da će se stvari riješiti same od sebe. Prije nego što pokušate ispraviti greške iz prošlosti, nastoji ustvrditi što cijeniš u toj vezi. Što te privuklo njemu – je li to humor ili pak njegov pogled na život? Tijekom 'drugog pokušaja' važno je osvijestiti koje bi vas stvari mogle nanovo spojiti. Možete se zapitati koje vas uspomene vežu i po čemu je ova veza posebna (a čini se da je čim ste joj dali drugu šansu). Naravno, treba se sjetiti i stvari koje su pošle po zlu jer se nema razloga praviti da je sve bilo savršeno. I raščistiti ih. Tek onda možete krenuti u izgradnju novog-starog odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izgradite novi odnos

Nemoj misliti da u drugom pokušaju nema mjesta za ponovno upoznavanje i romantiku. Nakon što ste 'očistili' prošlost i iz nje shvatili što možete bolje, sada je važno postaviti dobre temelje. Iskrenost, povjerenje, privrženost… Morate se posvetiti jedno drugom. "Provodite vrijeme zajedno kao par, obavljajte poslove, kuhajte zajedno itd., ali ne zaboravite podijeliti svoje misli, nade i snove", kaže Gorshow. U svoj raspored uključite različite zajedničke aktivnosti poput izleta, piknika ili nečeg drugog što volite. Važno je da u vezu unesete dinamiku i da je oživite. A zajedničke aktivnosti najbolji su način za to – uz smijeh i razgovor.

Loše iskustvo pretoči u dobro

Možda ste prvi put prekinuli jer ste bili premladi, suviše zaigrani ili su vas pak razdvojile neke okolnosti. Bilo kako bilo, iskustvo prekida može ti biti korisno u ovom stadiju. Već otprilke znaš koje stvari tvoj partner voli, a što ne može smisliti. Isto vrijedi i za njega. Recimo da ste u prednosti naspram parova koji su tek prohodali. Sad samo trebate biti spremni za zajednički rast i razvitak odnosa.

Promjene su normalne

Odlučite li krenuti ispočetka, možda primijetite da ste se nekako promijenili. Da on ili ti drugačije gledate na stvari. Važno je shvatiti da godine mijenjaju čovjeka posebno ako ulaže u sebe i radi na sebi. Zato je ključno odvojiti vrijeme za ponovno upoznavanje kako bi bila u vezi s onim što je tvoj partner sada, a ne onim likom kakav je bio kad ste prvi put prekinuli. Često se dogodi da razdoblje soliranja mnogima bude vrijeme tijekom kojeg odrede prioritete i promjene se nabolje. Dakle, ne treba se zavaravati da ste i dalje isti oni 'klinci'.

Poštovanje prije svega

Morat ćete se osloboditi 'tereta' iz prošlosti i bilo kakve ogorčenosti. Bez toga nemoj ni pokušavati ispočetka. Čini se samorazumljivo, no dobro je ponoviti da je poštovanje stup svake veze. Budite ljubazni jedno prema drugom i priznajte pogrešku. Ljubaznost, iskrenost i poštovanje ojačat će vaš odnos. A iz pogrešaka iz prošlosti sada možete izgraditi još bolju vezu. No za to je potreban uzajaman trud i vrijeme.