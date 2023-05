Seksualni problemi obično znače da ljudi ne mogu postići orgazam i da ne osjećaju užitak tijekom seksa. No postoje i drugi problemi o kojima ljudi ne razmišljaju često, žena ili muškarac mogu postići orgazam i osjećati se loše. Loši orgazmi se definiraju kao negativno ili neugodno iskustvo. Prema istraživanju objavljenom 2019. u Archives of Sexual Behavior, “loši orgazmi" mogu negativno utjecati na ljubavni odnos, seksualnost i psihičko zdravlje. Znači oba partnera žele seks, postignu orgazam, ali on ipak ima negativan predznak.

Kako je moguće doživjeti loš orgazam? Fizički se orgazam odnosi na kontrakcije i opuštanje mišića dna zdjelice,a događaju se i psihološke senzacije. "No ponekad se može dogoditi fizički orgazam, ali nema psihološke reakcije. Obično se ovo događa kada osoba vodi ljubav, a nije emocionalno i mentalno raspoložena za seks", objašnjava klinička seksologija dr. Sarah Melancon za Healthline.com. Kako dalje objašnjava Melancon, svaka osoba može doživjeti loš orgazam. Sve je to potvrdila studija Instituta Kinsey u kojem je sudjelovalo više od 700 ljudi različitog spola i seksualnog identiteta. Pet najčešćih situacija kao rezultat ima loš orgazam, a o njima možeš pročitati u nastavku.