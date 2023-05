Seksualni problemi obično znače da ljudi ne mogu postići orgazam i da ne osjećaju užitak tijekom seksa. No postoje i drugi problemi o kojima ljudi ne razmišljaju često, žena ili muškarac mogu postići orgazam i osjećati se loše. Loši orgazmi se definiraju kao negativno ili neugodno iskustvo. Prema istraživanju objavljenom 2019. u Archives of Sexual Behavior, “loši orgazmi" mogu negativno utjecati na ljubavni odnos, seksualnost i psihičko zdravlje. Znači oba partnera žele seks, postignu orgazam, ali on ipak ima negativan predznak.

Kako je moguće doživjeti loš orgazam? Fizički se orgazam odnosi na kontrakcije i opuštanje mišića dna zdjelice,a događaju se i psihološke senzacije. "No ponekad se može dogoditi fizički orgazam, ali nema psihološke reakcije. Obično se ovo događa kada osoba vodi ljubav, a nije emocionalno i mentalno raspoložena za seks", objašnjava klinička seksologija dr. Sarah Melancon za Healthline.com. Kako dalje objašnjava Melancon, svaka osoba može doživjeti loš orgazam. Sve je to potvrdila studija Instituta Kinsey u kojem je sudjelovalo više od 700 ljudi različitog spola i seksualnog identiteta. Pet najčešćih situacija kao rezultat ima loš orgazam, a o njima možeš pročitati u nastavku.

Seksualni odnos je potpuno bezvezan

Naravno da se može dogoditi i takav seks, a jako je teško imati vatromet ako je raspoloženje bezvezno. Ovo se može dogoditi zbog sljedećih situacija:

ne osjećaš se dobro tijekom seksa

tijekom odnosa shvatiš da ti se ta osoba zapravo uopće ne sviđa

preumorna si za seks, ali ipak to činiš

Prema mnogim sudionicima gore navedene studije, ako se orgazam dogodi tijekom takvog seks onda je bio loš.

Seks zbog izbjegavanja konflikta

Jesi li ikada pristala na seks čak ako nisi najbolja raspoložena, ali se nisi željela prepirati zbog situacije? Stručnjacima je poznat ovaj pojam i događa se svim parovima. Naravno da ako ljudi nisu sretni zbog seksa neće se dogoditi niti neki posebno dobar orgazam.

Veliki pritisak zbog orgazma

Društveno je orgazam postavljen kao simbol super seksa i velikog zadovoljstva. Zato se misli da ako izostane orgazam ili bude lošiji nešto nije u redu sa seksom. Ovakvo razmišljanje može kod ljudi stvoriti pritisak da "moraju" doživjeti super orgazam inače se radi o seksualnom neuspjehu. U takvim situacijama ljudi mogu doživjeti orgazam, ali se neće biti ništa ludo nego će uz njega postojati negativni osjećaji.

Orgazam ili seks negativno utječu na život

Bolje rečeno ljubavni odnos ili seksualnost mogu loše utjecati na život ili psihičko stanje. A svašta se može događati u tom segmentu života, možda glumiš orgazam pa se osjećaš loše ili gledaš pornografiju što se ne sviđa tvom partneru. "Ovo se također može dogoditi ako netko osjeća sram zbog seksa ili gađenje zbog određenih seksualnih radnji u kojima sudjeluje", dodaje Melancon.

Seks koji se dogodio zbog nagovaranja

Studija je pokazala da ispitanici nisu doživjeli ovakvu situaciju kao "prisilan seks". No nisu bili raspoloženi i partner ih je verbalno nagovarao na seks no nije se dogodio zadovoljavajući seks i orgazam je bio loš.

Prema istraživačima u ovoj studiji također postoje i drugi razlozi zašto je orgazam loš. Osim svega gore navedenog, orgazam bi mogao biti loš zbog: