Većina žena se barem jednom našla u ovoj situaciji - uživaš s partnerom, seks je odličan, no koliko god dobar on bio, teško ti je doći do vrhunca. Možda si i blizu ili ti jednostavno treba predugo, pa nakon nekog vremena i ti i tvoj partner izgubite volju. No, to ne bi trebalo biti tako!

Na seks se često gleda kao nešto što samo vodi do krajnjeg cilja - orgazma - pa većina ljudi zaboravlja uživati u njemu i razmišlja samo o postizanju vrhunca. Naravno, lijepo je doći do vrhunca, no i seks može biti odličan ako se samo prepustimo. Ipak, ako želiš doći do vrhunca s partnerom, a nikako da ga dočekaš, postoji nekoliko poza koje bi ti u tome mogle pomoći.

Ako ti ponekad treba dulje nego što bi željela kako bi došla do vrhunca, ovih pet poza savršeno su rješenje za tvoj problem. U njima ćete podjednako uživati i ti i tvoj partner, a u nastavku saznaj sve o njima.

Hobi konj

Penetrativni seks je veličanstven na toliko različitih načina, ali činjenica je da većina žena ne može doživjeti orgazam samo penetrativnim seksom. Dakle, uključi u igru i svoj klitoris, a možeš "zaposliti" ili partnerove ruke ili omiljenu igračku. Za to je idealna ova poza u kojoj će tvoj partner leći na leđa, a ti ćeš ga opkoračiti i sjesti na njega.

Zen gospodarica

Nemoj gledati na orgazam kao na cilj i usredotoči se na sami seks i sve zbog čega se osjećaš dobro. A u tome će ti pomoći ova joga poza u kojoj ćeš leći na leđa, noge savinuti u koljenima i podignuti stražnjicu prema gore. Tvoj će te partner tako moći dublje penetrirati, a imat će i odličan pristup tvom klitorisu.

Pantera koja prede

Ako još nisi raspoložena, ali želiš biti, isprobaj ovu pozu koja uključuje dodatnu predigru. Neka tvoj partner legne na leđa, a ti legni ravno na njega. No ne morate odmah krenuti u "akciju" - prvo se malo mazite i ljubite kako biste pojačali uzbuđenje, a tek nakon toga započnite s pravom stvari.

Zagrijavanje

Sjajan seks događa se onda kada ste oboje toliko uzbuđeni da izgubite razum. A kako bi se maksimalno opustila i ušla u raspoloženje, kreni sa svojom omiljenom igračkom, a kada osjetiš da si blizu, neka partner preuzme stvari u svoje ruke - lezite jedno pored drugoga, a on neka te penetrira straga dok ti jednu nogu prebaciš preko njega.

Lutka za bal

Ako često dođeš tako blizu orgazma, a on se jednostavno ne dogodi, isprobaj ovu pozu i ovu tehniku. Lezi na leđa, a tvoj partner neka klekne ispred tebe, sa svojim nogama ispod tvojih leđa i stražnjice. Ovo je odličan kut za duboku penetraciju, a ti se opusti i duboko diši - duboki polagani udisaji mnogo su bolji za dulje, dublje orgazme i njihovo postizanje.