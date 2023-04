Kada ON zezne: 5 načina na koji muškarci upropaste prvi spoj

Muškarac i žena trebali bi u ljubavnoj vezi težiti jednakosti, no kada se radi o spojevima situacija je puno drugačija. Na početku upoznavanja muškarac bi trebao iskreno pristupati i pokazati interes prema ženi. Međutim neki muškarci ne znaju ili ništa ne razumiju vezano za taj koncept.

"Bez obzira na jednakost muškaraca i žena, udvaranje vrlo iskonsko. Žena želi da je on zavodi, a on treba nešto što osvajati", objašnjava autor i stručnjak za veze Charles J. Orlando za Your Tango. Treba li samo muškarac uložiti trud kako bi se približio ženi na prvom spoju? Ne treba, jer žena također treba napraviti svoj dio, ali muškarac vodi taj proces. Nakon što je intervjuirao više od tisuću muškarac i žena o upoznavanju i prvim spojevima, Charles J. Orlando je otkrio u čemu muškarci najčešće griješe.