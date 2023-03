Ljubav pod mikroskopom: 6 znakova da vaša veza nije tako zdrava kao što misliš

Odnosi između dvoje ljudi vrlo su složeni i to nije nikakva tajna. Svaka veza ima svoje uspone i padove, no kada je previše padova u vezi, to bi mogao biti znak da veza i ne funkcionira tako dobro kao što si možda mislila. Tada se pojavljuju crvene zastavice koje bi mogle ukazati na to da veza ne stoji na čvrstim temeljima i da bi ju možda bilo pametnije prekinuti jer je sve samo ne zdrava.

Nažalost, život u nezdravoj i toksičnoj vezi često je poput života s bolesti koja se polako razvija. U trenutku kada simptomi postanu jasni, često je već prekasno. A kada si u nezdravoj vezi, može biti teško prepoznati to, jer budući da veze imaju svoje uspone i padove, možda nećeš prepoznati štetna ponašanja koja vrebaju iza krinke ljubavi.

Pa kako onda znati da si "zapela" u vezi koja nije zdrava i koja nema budućnost? U nastavku smo izdvojile šest znakova koji bi ti mogli ukazati na to da tvoja veza i nije tako zdrava kao što misliš i da bi ju trebala prekinuti što je prije moguće.

Razilazite se u vašim temeljnim vrijednostima

Jedna je stvar dijeliti zajedničke interese kada su u pitanju hobiji, filmovi i glazba, ali to nisu stvari zbog kojih ćete dugoročno ostati zajedno. Izgradnja cjeloživotnog odnosa s partnerom u konačnici ima vrlo malo veze sa zajedničkim interesima - ona se temelji na vašim temeljnim vrijednostima koje morate dijeliti kako bi vaša veza dugoročno uspjela. Ti želiš djecu, a tvoj partner ne? On želi da se oženite, a tebi je brak samo komad papira? Ako se razilazite oko takvih stvari, vjerojatno niste u zdravoj vezi.

Imate drugačiju viziju i drugačija očekivanja od života

Kao i vaše vrijednosti, i vaše vizije i planovi za budućnost moraju biti usklađeni. Možda u idućih deset godina želiš živjeti klasičnim, obiteljskim životom, s troje djece i toplim domom, a tvoj partner želi putovati svijetom i buditi se svakog dana na drugom mjestu. Ako ne želiš riskirati slomljeno srce u bliskoj budućnosti, o takvim stvarima trebaš razgovarati sa svojim partnerom što je prije moguće.

Jedno od vas želi sve svoje vrijeme provoditi s partnerom

Lijepo je svaki slobodan trenutak provoditi s osobom koju voliš, ali u određenoj mjeri. Kod nekih se to pretvori u pretjeranu privrženost, a ako primijetiš da tvoj partner ne podnosi kad je razdvojen od tebe, to je velika crvena zastavica. Oboje trebate zadržati svoju individualnost, čak i dok gradite zaseban identitet kao par. Morate imati svoje zasebne interese, hobije i prijatelje i samo ćete tako moći dugoročno funkcionirati.

Ljubomora je čest problem

Ljubomora je manifestacija nesigurnosti, ona crpi našu mentalnu i emocionalnu energiju, a ako je jedan partner u vezi ljubomoran, tada ljubomora crpi energiju i jednog i drugog partnera i teško funkcionirate kao par. Ako se tvoj partner stalno ljuti kada izlaziš s prijateljicama, ako ne podnosi niti jednog drugog muškarca u tvom životu ili ti na bilo koji drugi način pokazuje da je ljubomoran, bježi od njega što je prije moguće, jer to nikako nije pokazatelj zdrave veze.

Partner te stalno kritizira i emocionalno te zlostavlja

Emocionalno zlostavljanje polako nagriza naše samopouzdanje i samopoštovanje i na kraju sumnjamo u vlastitu vrijednost. Kada tvoj partner kritizira svaku sitnicu koju kažeš ili učiniš, osjećat ćeš se loše u svojoj koži i misliti da je problem u tebi. A ako shvatiš da opravdavaš partnerove ponižavajuće komentare ili ponašanje - ili još gore, preuzimaš odgovornost za njih - to je znak da si u toksičnoj vezi iz koje trebaš pobjeći.

Moraš se promijeniti kako bi zadovoljila svog partnera

Ako moraš ići protiv vlastitog integriteta kako bi tvoj partner bio sretan i zadovoljan, to je velika crvena zastavica. Od tebe se nikada, ali baš nikada ne bi trebalo očekivati da prekršiš svoje vrijednosti, promijeniš se ili učiniš nešto za partnera, za što znaš da to nikada ne bi učinila. U zdravoj vezi to tako ne funkcionira, a ako si u takvoj vezi, onda to nije zdrava veza.