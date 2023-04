Kada ON zezne: 5 načina na koji muškarci upropaste prvi spoj

Muškarac i žena trebali bi u ljubavnoj vezi težiti jednakosti, no kada se radi o spojevima situacija je puno drugačija. Na početku upoznavanja muškarac bi trebao iskreno pristupati i pokazati interes prema ženi. Međutim neki muškarci ne znaju ili ništa ne razumiju vezano za taj koncept.

"Bez obzira na jednakost muškaraca i žena, udvaranje vrlo iskonsko. Žena želi da je on zavodi, a on treba nešto što osvajati", objašnjava autor i stručnjak za veze Charles J. Orlando za Your Tango. Treba li samo muškarac uložiti trud kako bi se približio ženi na prvom spoju? Ne treba, jer žena također treba napraviti svoj dio, ali muškarac vodi taj proces. Nakon što je intervjuirao više od tisuću muškarac i žena o upoznavanju i prvim spojevima, Charles J. Orlando je otkrio u čemu muškarci najčešće griješe.

Stara fotografija na online profilima (društvene mreže ili aplikacije za dejtanje)

Možda je muškarac sjajno izgledao na fakultetu ili se bavio sportom, ali to ne vrijedi ako je bilo prije dvadeset godina. Naravno da izgled nije najvažniji u životu, ali je dio njega. Kako bi se stvorili pravi mentalni i fizički procesi koji će voditi do razvoja emocionalne veze važna je iskrenost. Možda muškarac ima nekoliko kilogram viška i nije savršen, ali nitko nije. Zato je važno biti iskren od početka jer će na kraju saznati istina.

Muškarac se trudi premalo ili previše

Muškarac će možda puno razmišljati o tome kako se treba brinuti za ženu ili gdje će je odvesti na piće ili večeru. Neki muškarci će možda pokušati šokirati (najbolja ideja ikad), dok će drugi biti potpuno bez plana. No treba izbjegavati pretjerivanje u bilo čemu. Muškarac može planirati nešto ležerno, zabavno i zanimljivo, ali bez prevelikog pritiska na oboje. Važno je razigrati konverzaciju (zato je bolje bez kina) i pokazati osobnost.

On govori samo o sebi

Žena želi što bolje upoznati muškarca, ali također želi podijeliti s njim svoje strasti. No često muškarci (i žene) se uhvate u određenu shemu na dejtovima te počnu objašnjavati svoj životopis, poslove, prihode i hobije. No to nije ono što čini osobu, a stvara se jednosmjerna komunikacija u kojoj se samo dijele informacije. Što muškarac treba učiniti? Voditi promišljene razgovore koji uključuju ideje, događaje, stvari koje čini i koje tek želi ostvariti. S time će probiti led, pokazati što cijeni, kako razmišlja, ali i kako provodi vrijeme.

Stalno govori o bivšoj djevojci ili supruzi

Ako netko razgovara o bivšoj s potencijalnim novom partnericom onda je velika vjerojatnost da taj odnos nije potpuno završio. Nema razloga na početku zavođenja razgovarati o bivšima. Sigurno će doći do tog razgovora, posebno ako postoje zajednička djeca, ali o tome se obično razgovara kada se izađe iz ove početne faze. Muškarac bi u početnoj fazi trebao pokazati interes za ženu bez potrebe da ju uspoređuje s pričama iz svoje prošlosti.

Ne javlja se nakon spoja

Odlazak na spoj je zaseban događaj. Muškarac treba nazvati ženu čak i ako se ne želi viđati s njom. Treba joj reći "da mu je bilo lijepo, ali da želi da sve ostane na tome". Najbolje je cijelu situaciju završiti s poštovanjem umjesto u neugodnoj tišini. No ako želi i dalje želi razvijati odnos onda ne može očekivati da sve žena organizira. Treba napraviti neki plan i zatim s njom komunicirati. Naravno da će i žena imati planove i želje, ali muškarac treba pokazati inicijativu i interes.