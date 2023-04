On ima problema s erektilnom disfunkcijom? Evo koji su najčešći razlozi i što učiniti

Noćna mora svakog muškarca je nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije, što samim time rezultira i nemogućnošću seksualnog odnosa, a problem je to s kojim se mnogi muškarci barem u nekom razdoblju svog života susretnu. Stanje je to koje se naziva erektilnom disfunkcijom, a iako je najčešće u muškaraca iza 70. godine života, nerijetko se javlja i u mlađih muškaraca, a razlozi za to su razni.

Seksualno uzbuđenje kod muškaraca vrlo je kompleksan proces, a on uključuje mnoge čimbenike, od mozga, osjećaja i hormona, do rada mišićnog, živčanog i krvožilnog sustava. A problem s bilo kojim od tih segmenata može rezultirati erektilnom disfunkcijom, stoga je od velike važnosti prepoznati uzrok i problem riješiti na vrijeme.

Razlozi mogu biti razni, od nervoze zbog 'nastupa' te prekomjerne konzumacije alkohola i cigareta, pa sve do problema koji su medicinske prirode ili čak uzimanja određenih lijekova. A ako i tvoj partner ima taj problem u spavaćoj sobi, važno je otkriti uzrok, pa evo što bi sve moglo utjecati na erektilnu disfunkciju i što učiniti u svakoj situaciji.