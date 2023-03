Sve što si oduvijek htjela znati o erekciji (ali se nisi usudila pitati)

Žene vjerojatno pomisle na erekciju samo kod su raspoložene za seks i onda se nadaju da će sve biti savršeno. No postoji još mnogo toga što treba znati o erekciji, a ona nije samo znak uzbuđenosti i orgazma. Zanimljivo je saznati što se događa kod erekcije?

Uzbuđenje počinje u mozgu i uzrokuje oslobađanje spojeva koji povećavaju krvne žile tako da više krvi može doći do penisa. Naravno, zvuči vrlo tehnički, ali uzbuđenje kod muškarca događa se na ovakav način. Nakon toga njegov penis postaje osjetljiv na dodire i druge podražaje.

Većina žena možda misli da nema puno zanimljivih činjenica vezanih za erekciju i penis, ali vrlo je važno znati neke stvari jer će tako bolje razumjeti i muškarce. U nastavku možeš pročitati neke zanimljive činjenici o erekciji i penisu.

Muškarci mogu imati 3 do 5 erekcija tijekom noći

Sasvim je normalno da muškarac imaju erekcije tijekom noći, tri do pet puta, tijekom REM faze spavanja. Znanstvenicima nije potpuno jasno zašto se to događa, ali mnogi medicinski stručnjaci kažu da je to potpuno normalno.

Penis nema kosti i nije mišić

Suprotno uvriježenom mišljenju, penis zapravo uopće nema kosti i nije mišić. Penis se sastoji od tri cilindrične komore poput spužve koje se postupno pune krvlju kada je muškarac uzbuđen. To rezultira povećanim pritiskom, koji sprječava istjecanje krvi iz penisa i uzrokuje erekciju.

Penis se može slomiti

Da, ovo može zvučati jako neobično. No nije slično puknuću kosti nego se radi o pucanju krvnih žila unutar penisa, a posljedica toga je bolno oticanje. Prema istraživanju u Britaniji, jedna trećina slučajeva prijeloma penisa događa se tijekom spolnog odnosa kada je žena na muškarcu, piše Healthline.

Erekcije su veće tijekom oralnog seksa

Istraživanje sa Sveučilišta Indiana i objavljeno u Journal of Sexual Medicine pokazalo je da su muškarci tijekom oralnog seksa imaju veće erekcije u odnosu na erekcije tijekom samozadovoljavanja. Stvarna iskustva uvijek će nadmašiti sanjarenje o njima.

Erektilna disfunkcija može se dogoditi mlađim muškarcima

Iako je veći rizik od erektilne disfunkcije kod starijih osoba, ovaj problem može pogoditi i mlađe ljude. Prema jednoj studiji iz 2021. približno 11 posto spolno aktivnih muškaraca u dobi od 18 do 31 godine prijavilo je blaži oblik erektilne disfunkcija, dok je gotovo tri posto prijavilo da je doživjelo umjerenu do jaku disfunkciju.

Erektilna disfunkcija može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema

Ponekad je seksualna disfunkcija znak većih problema. Zapravo, svaka bolest koja utječe na razinu hormona, glatko mišićno tkivo, živce ili arterije penisa može doprinijeti erektilnoj disfunkciji. Mogu je uzrokovati stanja kao što su bolesti srca, dijabetes, visoki krvni tlak i visoka razina kolesterola. Stoga je važno da muškarci razgovaraju s liječnikom ako imaju probleme u krevetu.

Muškarac može doživjeti orgazam bez erekcije!

Zvuči nemoguće jer se muški orgazam uvijek povezuje s erekcijom, ali može se dogoditi. Možda nije dovoljno uzbuđen ili je erekcija manja, ali muškarac ipak uspijeva doživjeti orgazam. Kako? Sve što je muškarcu potrebno za vrhunac su uzbudljivi dodiri na koži, dovoljno seksualne stimulacije i on će moći ejakulirati.