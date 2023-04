On ima problema s erektilnom disfunkcijom? Evo koji su najčešći razlozi i što učiniti

Noćna mora svakog muškarca je nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije, što samim time rezultira i nemogućnošću seksualnog odnosa, a problem je to s kojim se mnogi muškarci barem u nekom razdoblju svog života susretnu. Stanje je to koje se naziva erektilnom disfunkcijom, a iako je najčešće u muškaraca iza 70. godine života, nerijetko se javlja i u mlađih muškaraca, a razlozi za to su razni.

Seksualno uzbuđenje kod muškaraca vrlo je kompleksan proces, a on uključuje mnoge čimbenike, od mozga, osjećaja i hormona, do rada mišićnog, živčanog i krvožilnog sustava. A problem s bilo kojim od tih segmenata može rezultirati erektilnom disfunkcijom, stoga je od velike važnosti prepoznati uzrok i problem riješiti na vrijeme.

Razlozi mogu biti razni, od nervoze zbog 'nastupa' te prekomjerne konzumacije alkohola i cigareta, pa sve do problema koji su medicinske prirode ili čak uzimanja određenih lijekova. A ako i tvoj partner ima taj problem u spavaćoj sobi, važno je otkriti uzrok, pa evo što bi sve moglo utjecati na erektilnu disfunkciju i što učiniti u svakoj situaciji.

Nervoza

Jedan od glavnih razloga koji kod muškarca može spriječiti postizanje erekcije je upravo nervoza. Kada je muškarac prvi put s nekim tko mu se jako sviđa ili je općenito nervozan oko svog 'nastupa', to se vrlo lako može dogoditi. A ako se zbog nervoze to dogodi jednom, možda će se dogoditi i drugi i treći put, a to onda postaje začarani krug i ozbiljan problem. Najbolje rješenje? Treba se opustiti, odvojiti vrijeme za predigru, ljubljenje, pa i oralni seks. I ne treba previše razmišljati o samom činu seksa, već se samo treba prepustiti strastima.

Previše alkohola

Prekomjerna konzumacija alkohola nije dobra za zdravlje općenito, a seksualni život također može nastradati. Kratkoročno gledano, prekomjerna konzumacija alkohola uzrokuje promjene u cirkulaciji, a to znači manje krvi koja ide u penis - manje krvi znači slabija erekcija, budući da je krv u tkivu penisa ono što ga čini tvrdim. Osim toga, većina alkoholnih pića su estrogena. To znači da unose više estrogena u tijelo, što dovodi do niže razine testosterona, koji potiče uzbuđenje i erekciju. Dugoročno gledano, oštećenja jetre zbog dugotrajnog kroničnog opijanja pogoršavaju erektilnu disfunkciju. Dakle, najbolje rješenje je umjerenost u konzumaciji alkohola.

Uzimanje antidepresiva

Uzimanje antidepresiva, odnosno SSRI lijekova, koji djeluju tako da ometaju interakciju našeg tijela s hormonima i neurotransmiterima, pomažu kod depresije i anksioznosti, ali 'odmažu' kada su seks i erekcija u pitanju. Hormoni i neurotransmiteri također su odgovorni za seksualno uzbuđenje, pa je zato seksualna, odnosno erektilna disfunkcija jedna od najčešćih nuspojava uzimanja lijekova. Najbolje rješenje za ovaj problem je savjetovanje s liječnikom.

Partnerica je previše vlažna ili ima vaginalnu atrofiju

Penisu je potrebno trenje da bi ostao tvrd, a vagina koja je prevlažna pruža manje trenja. Slično tome, kada žena stari ili ima problema s hormonskom neravnotežom, njezina vaginalna stijenka postaje tanja i opuštenija, što također nije 'povoljno' okruženje za penis u erekciji. Najbolje rješenje bilo bi da pri ruci imate ručnik koji će upiti višak vlage i da isprobate položaje u kojima je vagina uža, poput onih sa spojenim nogama, jer oni povećavaju trenje.

Ovisnost o duhanu

Konzumacija duhana oštećuje sluznicu krvnih žila, smanjuje protok krvi i ometa erekciju. Također ugrožava proizvodnju dušikovog oksida, što otežava tijelu da započne kemijske procese odgovorne za erekciju. Osim toga, ovisnost o duhanu nije dobra ni za opće kardiovaskularno zdravlje, pa ni za erektilno zdravlje. Zato je najbolje rješenje jednostavno - prestati pušiti.

Monotonija u vezi

Ovaj je problem vrlo čest u dugim vezama, kada može doći do monotonije i kada stvari u spavaćoj sobi mogu postati malo dosadne. Mozak je najveći spolni organ i ako s vremena na vrijeme ne dobije nove informacije, može prestati raditi taj dio svog posla. Ako stalno radimo jedno te isto s istom osobom, to kod muškarca može dovesti do slabije erekcije. Logičan odgovor na ovaj problem bio bi da s vremena na vrijeme malo začinite stvari i dodate nešto novo u spavaću sobu. To može biti bilo što - od isprobavanja novih poza, igranja uloga do seksi donjeg rublja ili igračaka.

Oštećeni receptori dopamina

Dopamin je najvažnija kemikalija u mozgu kada je riječ o svemu zbog čega se osjećamo dobro, uključujući seksualno uzbuđenje, erekcije i orgazme. A ako mozak ne reagira na dopamin, to može utjecati i na erektilnu funkciju. Puno stvari može oštetiti receptore dopamina, od ovisnosti o ekranu i zlouporabe supstanci do pretjerane masturbacije i ovisnosti o pornografiji. Tu je najvažnije prvo prepoznati uzrok i poraditi na tome te svoje slobodno vrijeme ispuniti nekim novim aktivnostima, kao što su novi hobiji, provođenje vremena na otvorenom i slično.

Medicinski problemi

Erektilno zdravlje složeno je i ovisi o radu različitih dijelova tijela. Ako nešto nije u redu s bilo kojim od tih dijelova tijela, to može utjecati na erekciju. Pretilost, metabolički sindrom i visoki krvni tlak tri su vrlo česta uzroka erektilne disfunkcije, jer utječu na zdravlje cirkulacije. U tom slučaju, važno je doći do korijena problema i posavjetovati se s liječnikom.