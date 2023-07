Koga briga za pravila, ove zvijezde ponosno su prošetale crvenim tepisima bez šminke

Navikli smo da velike glazbene i filmske zvijezde na crvenom tepihu ili važnim događanjima uvijek izgledaju fantastično, s pažljivo odabranom odjećom do savršenog make-upa. No proteklih godina najveće zvijezde današnjice postaju sve opuštenije, čak i na događanjima kao što je dodjela filmske nagrade Oscar. Neki od njih, poput pjevačice Alicije Keys, već godinama odbacuju ponašanja koja su se podrazumijevala od žena i pokazuju da žele biti slobodne. No i da svi imaju pravo na "golo lice" ili sijedu kosu i da se mogu osjećati sjajno bez šminke.

Svaka žena voli pogledati različite modne kombinacije ili savršene make-up lookove koje za crvene tepihe stvaraju najbolji vizažisti i stilisti na svijetu. No ipak u nastavku možeš pogledati kako izgledaju velike zvijezde kada se na važna događanja pojave bez maskare, ruža i rumenila.

