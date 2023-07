Koga briga za pravila, ove zvijezde ponosno su prošetale crvenim tepisima bez šminke

Navikli smo da velike glazbene i filmske zvijezde na crvenom tepihu ili važnim događanjima uvijek izgledaju fantastično, s pažljivo odabranom odjećom do savršenog make-upa. No proteklih godina najveće zvijezde današnjice postaju sve opuštenije, čak i na događanjima kao što je dodjela filmske nagrade Oscar. Neki od njih, poput pjevačice Alicije Keys, već godinama odbacuju ponašanja koja su se podrazumijevala od žena i pokazuju da žele biti slobodne. No i da svi imaju pravo na "golo lice" ili sijedu kosu i da se mogu osjećati sjajno bez šminke.

Svaka žena voli pogledati različite modne kombinacije ili savršene make-up lookove koje za crvene tepihe stvaraju najbolji vizažisti i stilisti na svijetu. No ipak u nastavku možeš pogledati kako izgledaju velike zvijezde kada se na važna događanja pojave bez maskare, ruža i rumenila.

Amanda Seyfried

Glumica Amanda Seyfried iza sebe ima cijeli niz zanimljivih uloga, a gledatelji je možda najviše pamte po filmu "Mamma Mia"". No zna biti vrlo opuštena na važnim događanjima. Tako se na 15. godišnjici USTA Opening Night Gala 2015. pojavila bez šminke. Nekoliko godina kasnije otkrila je intervju za magazine Marie Claire da nije djevojka koja se šminka da bi otišla u dućan. "Vrlo sam zadovoljna sa sobom, tako da ne osjećam potrebu da bilo što prikrivam ili skrivam."

Shailene Woodley

Glumica Shailene Woodley nije opterećena posebnim izgledom kojim će sakriti sve svoje mane i glamurom. Više puta se na crvenom tepihu pojavila bez šminke, uključujući i Red Lights. Osim toga, u intervjuima je naglasila da vrlo rijetko nosi make-up u svakodnevici te da se šminka samo za određena događanja.

Frances McDormand

Frances McDormand osvojila je Oscara za najbolju žensku ulogu 2018. godine za ulogu u filmu "Tri plakata izvan grada". No tijekom te velike počasti odlučila je prekršiti beauty standarde. Primila je Oscara u vrlo glamuroznoj haljini, ali bez šminke na licu.

Alicia Keys

Slavna pjevačica Alicia Keys godinama nije koristila šminku, tek je u posljednje vrijeme počela minimalno stavljati nešto na lice. Višestruka dobitnica Grammyja izazvala je veliku raspravu kada se počela pojavljivati na velikim događanjima bez šminke te su mnogi smatrali da se radi radikalnom potezu. No 2016. napisala je tekst u kojem je objasnila svoju odluku. "Ne želim se više pokrivati. Ne želim pokrivati moje lice, dušu, misli, snove, borbe, emocionalni rast. Ništa."

Lady Gaga

Lady Gaga može sve i nosila je vrlo zanimljive outfite, koji su ušli u modnu povijest. No ne boji se ni "golog lica". Na dodjeli Oscara 2023. Lady Gaga prošetala je crvenim tepihom s vrlo snažnim make-upom, ali je izbrisala sav glamur prije nego što je izašla na pozornicu i izvela pjesmu "Hold My Hand" iz filma "Top Gun: Maverick". Lady Gaga opet je oduševila svijet, ali minimalizmom.

Ashley Graham

Ona je jedna od najvažnijih modela današnjice i mnogim ženama je pomogla da ojačaju samopouzdanje i da se osjećaju dobro u svom tijelu. Ashley Graham zna kako razbiti beauty tabue kad god može. Tako se 2017. godine na Puma Fenty show pojavila potpuno bez šminke.