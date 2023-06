Brakovi koji traju: Ove zvijezde ljubav su pronašle s 'običnim' ljudima

Svaka osoba ima neke omiljene celebrity parove, ljubavi koje prati. Hollywood je posebno zanimljivo mjesto - ljubavi znaju biti burne, prekidi posebno, a neke i započnu s velikim praskom. Zanimljivo je pratiti kada se susretnu srca velikih zvijezda i zatim žive vrlo glamurozne živote. Svi se sjećaju burne ljubavi Angeline Jolie i Brada Pitta, a mnogi prate i stalne zavrzlame oko ljubavi klana Kardashian.

No ima nešto posebno slatko kada je jedna strana malo sličnijima nama. Slavne se osobe ponekad zaljube u osobe koje nisu poznate, a te romanse često traju jako dugo. Stoga u nastavku možeš pronaći parove koji su se zaljubile u ljude koji su radili sasvim obične poslove daleko od glamura i sjaja.

POGLEDAJ VIDEO: Jana je vulkanizerka i svoj posao ne bi mijenjala ni za jedan drugi

Matt Damon i Luciana Barroso

Matt Damon snimao je 2003. godine komediju "Stuck on You" u Miamiju kada je upoznau buduću suprugu. Luciana Barroso bila je konobarica, na mjestu gdje su se on i njegovi kolege glumci družili. Kasnije je Damon rekao Ellen Degeneres da je njihov susret bio poput sudbine kada ju je ugledao u prostoriji. Vjenčali su se dvije godine kasnije i dobili četvero djece. Jedna od tajni njihove zdrave veze, koju je podijelio Damon, jeste pakt kojeg se pridržavaju oboje - nikada se ne razdvajaju dulje od dva tjedna zbog čega pomno planiraju raspored.

Hilaria i Alec Baldwin

Alec Baldwin i instruktorica joge Hilaria Baldwin upoznali su se na večeri s prijateljima u New Yorku. No nisu odmah kliknuli, Hilaria se kasnije žalila da ju je Baldwin prvi put poljubio tek šest tjedana nakon što su se počeli viđati. Vjenčali su se 2012., no Alec je za The New York Times priznao da je prije nego što je upoznao Hilariju mislio da se više neže ženiti. Prije toga je bio u braku s Kim Basinger i ima kći Ireland. Međutim nakon vjenčanja s Hilariom dobio je još sedmero djece - tri kćeri i četiri sina.

Eddie Redmayne i Hannah Bagshawe

Britanski glumac Eddie Redmayne i njegova supruga Hannah Bagshawe čak su 12 godina bili prijatelji prije nego što su svoj odnos podigli na višu razinu. Upoznali su se na humanitarnoj modnoj reviji 2000. kada su oboje još bili u internatu, no zaljubili su se tek kada je Redmayne pozvao Hannah, koja se bavi odnosima s javnošću, da ga posjeti tijekom snimanja njegovog filma "Les Misérables". Zavjete su izrekli 2015. i dobili su dvoje djece.

Paul Rudd i Julie Yaeger

Ponekad jednostavna želja da se nekome pomogne može dovesti do ljubavi. Glumac Paul Rudd 1995. došao je u New York i otišao do agencije koja mu vodi odnose s javnošću. Julie Yaeger, koja je radila u istoj tvrtki, ponudila mu je spremiti prtljagu kako ne bi zakasnio na audiciju. Osam godina nakon toga vjenčali su se, a dobili su dvoje djece kasnije i dalje su nevjerojatno sretni. Yeager se također odlučila posvetila radu na filmu pa je 2017. napisala scenarij za komediju "Fun Mom Dinner".

Zoë Saldana and Marco Perego-Saldana

Ozljeda je spriječila Talijana Marca Perega-Saldanu da napravi karijeru u svijetu profesionalnog nogometa. No to je otvorilo novi put prema umjetnosti. Ne zna se kada je točno upoznao veliku zvijezdu Zoë Saldanu, ali svijet je saznao da su se vjenčali u tajnosti 2013. u Londonu i da je Perego-Saldana uzeo prezime svoje supruge. Sada imaju tri dječaka (uključujući blizance) koje nastoje odgajati u rodno neutralnom okruženju.