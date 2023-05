3 razloga zašto se nikada ne trebaš uspoređivati s drugim ženama

Većina žena se, svjesno ili nesvjesno, uspoređuje s drugim ženama. Veličina i oblik tijela, kosa, osobnost, odjeća, ali i sve oko toga se može uspoređivati. Natjecanje s drugim ženama je nešto što je u ženskoj prirodi rekli bi mnogi i nerijetko se događa od malih nogu te je mnogim ženama uspoređivanje s prijateljicama i neprijateljicama postalo dio svakodnevice. No većina žena čak nije ni svjesna da ti radi. Možda i ti to činiš nesvjesno? Gledaš neku ženu u svojoj blizini i pitaš se zašto tvoja obitelj ne može biti poput njezine. Misliš da je njezin posao bolji od tvoj? Gledaš njezina partnera, automobil i kuću i pitaš je li i kod tebe tako dobro i tako se možda nesvjesno, a ponekad i svjesno stalno okrećeš oko sebe.

I često se govori da nema ništa loše u tome jer to može biti motivacija koja će žene tjerati da budu bolja verzija sebe i da poboljšaju svoj život. Možda i ti misliš da si onda motiviranija dok se uspoređuješ sa ženama oko sebe i da ćeš biti bolja ljubavnica, zaposlenica, mama i/ili prijateljica. I to svakako može biti vrlo pozitivan utjecaj. No često nije pozitivno, a usporedbe s drugim ženama mogu biti vrlo površne. Žene se upravo zbog ovoga mogu fokusirati na krive stvari i postati još nesigurnije, ljubomornije i nezadovoljnije. Time će čak zaustaviti vlastiti rast, neće graditi iskrena prijateljstva i biti sretne, piše Your Tango. Zbog toga dalje možeš otkriti što uspoređivanje s drugim ženama čini tvom umu i životu te koliko je važno usredotočiti se sebe i vlastiti napredak - bez previše razmišljanja o drugima.