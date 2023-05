3 razloga zašto se nikada ne trebaš uspoređivati s drugim ženama

Većina žena se, svjesno ili nesvjesno, uspoređuje s drugim ženama. Veličina i oblik tijela, kosa, osobnost, odjeća, ali i sve oko toga se može uspoređivati. Natjecanje s drugim ženama je nešto što je u ženskoj prirodi rekli bi mnogi i nerijetko se događa od malih nogu te je mnogim ženama uspoređivanje s prijateljicama i neprijateljicama postalo dio svakodnevice. No većina žena čak nije ni svjesna da ti radi. Možda i ti to činiš nesvjesno? Gledaš neku ženu u svojoj blizini i pitaš se zašto tvoja obitelj ne može biti poput njezine. Misliš da je njezin posao bolji od tvoj? Gledaš njezina partnera, automobil i kuću i pitaš je li i kod tebe tako dobro i tako se možda nesvjesno, a ponekad i svjesno stalno okrećeš oko sebe.

I često se govori da nema ništa loše u tome jer to može biti motivacija koja će žene tjerati da budu bolja verzija sebe i da poboljšaju svoj život. Možda i ti misliš da si onda motiviranija dok se uspoređuješ sa ženama oko sebe i da ćeš biti bolja ljubavnica, zaposlenica, mama i/ili prijateljica. I to svakako može biti vrlo pozitivan utjecaj. No često nije pozitivno, a usporedbe s drugim ženama mogu biti vrlo površne. Žene se upravo zbog ovoga mogu fokusirati na krive stvari i postati još nesigurnije, ljubomornije i nezadovoljnije. Time će čak zaustaviti vlastiti rast, neće graditi iskrena prijateljstva i biti sretne, piše Your Tango. Zbog toga dalje možeš otkriti što uspoređivanje s drugim ženama čini tvom umu i životu te koliko je važno usredotočiti se sebe i vlastiti napredak - bez previše razmišljanja o drugima.

Uspoređivanje će stvoriti nezadovoljstvo

U ovakvim trenucima se obično fokusiraš na one stvari kojih si svjesna. Misliš da nisi dovoljno dobra, da te ljudi ne podržavaju i osjećaš se nesigurno. Možda misliš da nisi dovoljno hrabra? Ako razmišljaš o sebi na ovakva način, gledajući druge ljude samo ćeš pojačavati takve osjećaje. Sigurno si se već uhvatila kako te potpuno preuzela negativna energija i prije nego shvatiš takvu energiju ćeš prenositi na druge ljude. Kako bi se osjećala bolje počet ćeš isticati tuđe nesigurnosti samo kako bi se uvjerila da ni druge žene nemaju sve. Međutim, nije u redu isticati tuđu negativnosti samo zato što ne možemo prihvatiti vlastitu. Najvažnije i pogledati sebe i vidjeti što se može napraviti kako bi se poboljšao vlastiti život. I time se može zaustaviti začarani krug u kojem se žene osjećaju loše jedna zbog druge.

Uspoređivanje uništava zadovoljstvo

Jedan od najslavnijih američkih predsjednika Theodore Roosevelt izjavio je: "Usporedba je kradljivac radosti". Ako se uspoređuješ s drugima ljudima odlučuješ da ćeš biti nesretna i sama odlučuješ da nisu važni tvoji uspjesi i da nisu veliki kao tuđi. Ovo nije način na koji se živi jer će uvijek postojati žena koja je "bolja" od tebe i uvijek ćeš željeti nešto drugo. Dugoročno se može izgubiti kontrola nad vlastitim životom i sposobnost da se promijene okolnosti. Osim toga što više sebi govoriš da nemaš dovoljno vjerojatnije je da će to postati tvoja stvarnost. Potrebno je promijeniti fokus, no ako se ne događaju stvari kako si željela ipak budi ponosna na sebe. To će pridonijeti tvojoj sreći i manje ćeš biti usredotočena na druge ljude, a više na ono što možeš učiniti kako bi popravila vlastiti život. Rezultat je zadovoljstvo sobom i odlukama koje ćeš donositi.

Ljubomora izvlači najbolje iz tebe?

Nikada se nije zabavno družiti s osobama koje su ljubomorne i upravo zbog toga se odnosi mogu uništiti. Većina žena oko sebe želi imati žene koje će prihvatiti njihove različitosti i koje će se iskreno veseliti napretku. Teško je to činiti ako si nezadovoljna ili nisi tamo gdje bi htjela biti. Stoga ćeš otkriti kako zavist može uništiti tvoje odnose. Možda ćeš shvatiti da tvoja prijateljica ne želi s tobom dijeliti uspjehe. Nitko se ne želi osjećati negativac jer je podijelio dobre vijesti. Osim toga ljubomora pokazuje i da imaš nedostatak samopouzdanja.Stoga bi bilo dobro da se okreneš prema sebi i radiš ono u čemu uživaš i poboljšaš svoje samopouzdanje.

Važno je i da se zapitaš zašto se stalno uspoređuješ s drugim ženama i možeš li to riješiti. Dugoročno ćeš imati korist od toga. Nećeš imati negativne misli i sebi postavljati nerealna očekivanja. Prihvatit ćeš da možeš biti samo svoja i da u tome nema ništa loše.