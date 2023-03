Kako dalje? 7 koraka koji će ti pomoći da vratiš samopouzdanje nakon prekida

Svaki prekid veze je težak i bolan, a proces oporavka može potrajati neko vrijeme. Sve, dakako, ovisi o tome koliko je veza bila ozbiljna, jačini emocija, u kojim smo se okolnostima rastali od bivšeg partnera te o brojnim drugim faktorima.

Svaka osoba s prekidom se nosi drugačije, a nastaviti dalje nakon razlaza s dugogodišnjim partnerom nije lako. Iako vrijeme liječi sve rane, kod nekih ljudi oporavak od prekida može potrajati mjesecima ili čak i godinama, no koliko god teško bilo, važno je uzeti si vrijeme za žalovanje, ali i potom krenuti dalje.

Neki ljudi imaju problema s manjkom samopouzdanja nakon prekida te se boje ponovno izlaziti i upoznavati nove ljude. Na sreću, postoje načini za prevladavanje svih mentalnih prepreka s kojima se osoba suočava nakon razlaza s partnerom, a neke od najučinkovitijih trikova otkrivamo u nastavku.

Uzmi si neko vrijeme za žalovanje

Svatko se na svoj način nosi s prekidom, a ako si tek nedavno prekinula s partnerom, nemoj odmah pokušavati nastaviti dalje sa svojim uobičajenim životom kao da se ništa nije dogodilo. Nema smisla emocije 'gurati pod tepih' jer će to one kad-tad sustići. Bolje je što prije suočiti se s tugom i bolnim emocijama jer ćeš tada prije moći nastaviti dalje. Nemoj se opterećivati negativnim mislima ili okrivljavati sebe za prekid. Svaka osoba koja je prošla kroz tvoj život bila je tu s razlogom, a čak i one bolne lekcije u životu imaju svoj smisao i pomažu ti da rasteš i razvijaš se kao osoba. Dopusti si da tuguješ i nemoj se bojati vlastite ranjivosti.

Pobrini se za sebe

Neki ljudi odmah nakon prekida veze uskaču u novi odnos kako se ne bi morali suočavati s bolnim emocijama, no većina stručnjaka za odnose slaže se da to baš i nije najbolji način za oporavak. Puno bolje bilo bi da to vrijeme nakon prekida iskoristiš za sebe i za stvaranje prostora za iscjeljenje. Uživaj u svojim omiljenim ritualima i self-care rutinama. Priušti si kupku, počasti se novim parfemom ili preuredi stan. Kreiraj si svoju malu oazu mira. Želiš li da tvoje buduće romantične veze budu uspješne, najprije bi trebala stvoriti zdrav i sretan odnos sa samom sobom.

Okruži se dragim ljudima

U periodu nakon bolnog prekida jako je važno okružiti se bliskim osobama koji će biti tu za tebe u svakom trenutku i pružiti ti podršku. To će se pozitivno odraziti na tvoje samopouzdanje. Nemoj odbijati pozive svojih prijateljica i pridruži im se na kavi, počastite se shoppingom ili pak odlaskom u wellness centar. Proces oporavka od prekida traje neko vrijeme, no podrška najmilijih pomoći će ti u izgradnji samopouzdanja podsjećajući te da zaslužuješ biti sretna, bez obzira na sve.

Odjeni se onako kako se želiš osjećati

Odjeća koju nosimo može snažno utjecati na to kako ćemo se osjećati pa i na naše samopouzdanje. U redu je u prvim tjednima nakon prekida vrijeme provoditi u razvučenim trenirkama, no nakon što si 'odbolovala', obrati pažnju na svoju odjeću i biraj one komade u kojima se osjećaš dobro i samouvjereno. To je jednostavan način da promijeniš svoj način razmišljanja, a malo dotjerivanja i brige o sebi zasigurno će ti pomoći da se osjećaš bolje i da što prije izliječiš svoje slomljeno srce.

Posveti se omiljenim hobijima

Biti single ima svojih prednosti. Možda postoje neke stvari u kojima nisi mogla uživati dok si bila u vezi pa je ovo odlična prilika da im se posvetiš. Uživaj u svojim omiljenim hobijima ili se odvaži i otiđi na solo putovanje. Usredotočenost na neke nove projekte omogućit će ti da se osjećaš bolje i hrabrije te ti pomoći da nastaviš dalje. Nemoj dopustiti da te propast veze spriječi u postizanju velikih ciljeva i snova. Zasuči rukave, nabaci smiješak i samo hrabro dalje!

Pripazi na svoje misli

Naše misli oblikuju našu svakodnevicu stoga nastoj razmišljati pozitivno. Možda će ti u početku to biti teško, no to je nešto na čemu bi svakako trebala poraditi. Umjesto da si fokusirana na negativne stvari i da se opterećuješ prošlošću, radije razmišljaj o planovima za budućnost i uživaj u svim onim malim stvarima koje te čine sretnom. Okruži se pozitivnim ljudima i sigurno ćeš se ubrzo osjećati puno bolje.

Budi blaga prema sebi

Nema smisla kažnjavati sebe kada prolaziš kroz prekid, pogotovo ako je partner bio taj koji je prekinuo vezu. Samo zato što veza nije uspjela ne znači da s tobom nešto nije u redu ili da si učinila nešto pogrešno. Ne traju sve veze vječno, ali iz svakog odnosa možemo nešto naučiti. Nemoj razbijati glavu mislima poput 'što bi bilo, kad bi bilo...' ili se opterećivati pogreškama koje si napravila. Čovjek uči dok je živ i nikad nije kasno za neke nove početke.