'Ide mi u životu, ide mi': 7 znakova da ti je dobro u životu, a možda toga nisi svjesna

Knjige mudrih ljudi i samopomoći kažu da je važno prvo voljeti sebe prije nego se može voljeti druge ljude. "Ovo može biti istina, ali ljubav prema sebi se uči i kada smo voljeni, posebno na mjestima gdje se osjećamo najnesigurnije i ranjivije. No kada volimo sebe lakše ćemo primiti ljubav", objašnjava psihoterapeutkinja Lianne Avila te dodaje da je lako reći što nam se ne sviđa na nama. U njezinoj praksi ljudi uvijek lako odaberu tri stvari koje mrze kod sebe. No kada trebaju reći što vole kod sebe onda nastane problem i sjede u tišini te ne znaju što bi rekli.

Budi najbolja verzija sebe.

Zašto se ljudi u našem društvu toliko bore da zavole sebe? "Ljudi smo, nismo savršeni i svi griješimo. Dakle, vrijeme je da prestaneš mrziti sebe i shvatiš da ti ide nevjerojatno dobro u životu, čak i ako ne vjeruješ da je to istina", objašnjava dalje psihoterapeutkinja za Your Tango. No kako znati da si dobro i da nije sve u tvom životu besmisleno i crno? Pročitaj sljedeće znakove i saznaj što je sve dobro u tvom životu i zašto trebaš osjećati zadovoljstvo.

