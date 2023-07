'Ide mi u životu, ide mi': 7 znakova da ti je dobro u životu, a možda toga nisi svjesna

Knjige mudrih ljudi i samopomoći kažu da je važno prvo voljeti sebe prije nego se može voljeti druge ljude. "Ovo može biti istina, ali ljubav prema sebi se uči i kada smo voljeni, posebno na mjestima gdje se osjećamo najnesigurnije i ranjivije. No kada volimo sebe lakše ćemo primiti ljubav", objašnjava psihoterapeutkinja Lianne Avila te dodaje da je lako reći što nam se ne sviđa na nama. U njezinoj praksi ljudi uvijek lako odaberu tri stvari koje mrze kod sebe. No kada trebaju reći što vole kod sebe onda nastane problem i sjede u tišini te ne znaju što bi rekli.

Zašto se ljudi u našem društvu toliko bore da zavole sebe? "Ljudi smo, nismo savršeni i svi griješimo. Dakle, vrijeme je da prestaneš mrziti sebe i shvatiš da ti ide nevjerojatno dobro u životu, čak i ako ne vjeruješ da je to istina", objašnjava dalje psihoterapeutkinja za Your Tango. No kako znati da si dobro i da nije sve u tvom životu besmisleno i crno? Pročitaj sljedeće znakove i saznaj što je sve dobro u tvom životu i zašto trebaš osjećati zadovoljstvo.

Biraš sebe i postavljaš granice

Ovo su postupci koji često uznemiravaju druge ljude - misliti na sebe i postavljati granice. S obitelji, prijateljima ili šefom. To će ti pomoći da bolje spavaš i osjećaš se bolje. Problemi se mogu pojaviti na različitim mjestima, na poslu ili u obitelji, ali je važno da počneš stavljati sebe na prvo mjesto na glavnom popisu. Zaista je istina da se ne možemo brinuti ni za koga drugog ako ne brinemo o sebi.

Dopuštaš sebi da pogriješiš

Nitko nije savršen. Ljudi smo i svi griješimo, a sebi daješ dozvolu da pogriješiš. Ovo je kao da si osigurala propusnicu, baš kao što bi dala prijatelju ili članu obitelji. Lako je drugima dati dopuštenje, ali ne i sebi. Prestani očekivati ​​da ćeš biti savršena.

Otpustila si prošlost

Nitko nije savršen pa ni tvoji roditelji te je važno da ih prestaneš kriviti za trenutne probleme. Sada je sjajno vrijeme da počneš prakticirati zahvalnost. Što cijeniš kod sebe i svojih roditelja? Napiši popis i drži ga blizu. Ovo će ti pomoći da se ne osjećaš potišteno.

Uvijek učiš i sanjaš

Dobro ti je u životu ako stalno imaš žeđ za znanjem i osobnim rastom. Važno je tražiti nova iskustva i informacije dok učiš voljeti sebe i sve dijelove svoje osobnosti. To može biti čitanje knjiga, vođenje poticajnih razgovora ili širenje vidika i nova iskustva. No u životu se napreduje i tako što se sanja i razmišlja o budućnosti, bez obzira na godine. Ostani optimistična, teži novim ciljevima i budi motivirana za bolju budućnost.

Imaš krov nad glavom, hranu i odjeću

Jesmo li zaista svjesni što sve imamo u životu? Imaš pitku vodu, hranu, odjeću i krov nad glavom. Pristup osnovnim potrepštinama temeljni je pokazatelj da ti je dobro u životu. Imati pitku vodu za piće, redovite obroke, odjeću i siguran krov nad glavom znači da imaš sigurnost i stabilnost.

Imaš snažna prijateljstva

Imaš snažne i važne odnose s drugim ljudima? Znači da si okružena pravim prijateljstvima odnosno ljudima koji te podržavaju. Sjajno ti ide u životu ako njeguješ i održavaš odnose temeljene na povjerenju, poštovanju i međusobnoj podršci.

I dalje se zabavljaš

I dalje radiš stvari koje su dobre i zabavljaš se. Zabava i smijeh su sjajni za zdravlje te je važno da ti to bude prioritet. Isplaniraj vrijeme za zabavu s ljudima koji se prema tebi ponašaju dobro i s kojima najviše uživaš.