Biti sama i sretna - uz ovih nekoliko savjeta sve je moguće

Svi smo različiti i netko se može izvrsno nositi sa životom bez partnera, dok drugim ljudima biti sam znači problem i veliku borbu. Ako si dio potonje skupine trebaš znati da postoje načini da budeš sretnija i da sreća često nema veze s ljubavnim odnosa. Bez obzira koliko ti je teško biti sama važno je da shvatiš da je izgradnja dobrog odnosa sa sobom vrijedna investicija. Uostalom najviše vremena u životu provodimo sa sobom pa bi bilo dobro naučiti uživati u tome.

Biti sam i usamljenost nisu isti pojmovi

No prije nego objasnimo načine na koji se ljudi mogu osjećati sretno dok traže ljubav, vrlo je važno znati da postoji dva pojma vezana za ovu temu: biti sam i biti usamljen. Iako mogu postojati određena preklapanja ipak se radi o potpuno različitim pojmovima.

Postoji ljudi koji apsolutno uživaju u samoći, a ne radi se o asocijalnim ljudima, bez prijatelja ili ljudi. Nego o ljudima koji su zadovoljni kada provode vrijeme u samoći. Čak se i vesele tome. No ovo ne znači usamljenost. S druge strane, ljudi mogu biti okruženi s obitelji i prijateljima, ali se osjećati jako prazno i nepovezano. Postoji tuga i čežnja za društvom, a ovdje se radi o usamljenosti.

Možda si i ti u toj fazi života? Želiš se osjećati sretno bez obzira jesi li u paru ili sama. No za početak je važno napraviti određene korake koji će svakodnevni život učiniti ugodnijim iako se nišra neće potpuno promijeniti preko noći, piše Healthline.com. Cilj ovih savjeta je pomoći ljudima da započnu s promijenama u svojim životima. Svatko se može osjećati ugodnije kada je sam. Neki od sljedećih savjeta su upravo ono što trebaš čuti, a drugi možda neće imati smisla za tebe. Najvažnije je da ono što je dobro iskoristiš za sebe i kao odskočnu dasku. Naravno treba ih preoblikovati i prilagoditi životnom stilu i vlastitoj osobnosti.

Izbjegavaj uspoređivanje s drugima

Ovo je jako lako reći, ali vrlo teško učiniti. No vrlo je važno izbjegavati uspoređivanje vlastitog društvenog života s bilo čijim. Nije važan broj prijatelja ili učestalost društvenih izlazaka nego što tebi odgovara. Važno je zapamtiti da ne znaš je li netko sretan iako veliki broj prijatelja ili vrlo ispunjenen društveni kalendar.

Odmakni se od društvenih mreža

Društvene mreže nisu negativne samo po sebi, ali ako se na nakon dugog skrolanja osjećaš loše ili pod stresom onda je vrijeme da se odmakneš. No nikako nemoj zaboraviti da nečiji profil ne govori cijelu priču i da je puno toga skriveno. Ne znaš je li netko uistinu sretan ili samo stavlja sretne priče na društvene mreže. U svakom slučaju to je nešto što se ne reflektira na tebe. Stoga duboko udahni i stavi sve informacije u širu sliku. Napravi detoks od društvenih mreža pa recimo izbjegavaj društvene mreže 48 sati. Ako shvatiš da to ipak čini razliku ograniči korištenje društvenih mreža samo na 10 do 15 minuta dnevno i drži se tog pravila.

Odmor od telefona

Primjećuješ li da su pametni telefoni i društvene mreže promijenili koncept samoće. Je li itko doista sam ako može poslati poruku ili nazvati bilo koga? Ili provjeriti što taj srednjoškolski poznanik namjerava, a da s njim uopće ne mora razgovarati? Probaj danas ili sutra kada si sama potpuno isključiti telefon i skloni ga na jedan sat. Iskoristiti ovo vrijeme da se povežeš sa sobom i istražuješ kakav je osjećaj biti sam. Nisi sigurna kako provesti vrijeme? Uzmi olovku i blok za pisanje i zabilježi stvari koje bi mogla raditi sljedeći put ili što želiš u životu.

Kretanje i vježbanje

Vježbanje oslobađa endorfin, a radi se o jednom od onih neurotransmitera koji nas čini sretnijima. Za početak možeš vježbati nekoliko minuta dnevno, na primjer jutarnja istezanja. Zatim svaki dan povećavaj aktivnost po nekoliko minuta. Kako stječeš samopouzdanje pokušaj vježbati s utezima, aerobik i slično. Osim toga, ako ti je još uvijek neugodno sama vježbati, odlazak u teretanu može biti odlična početna točka.

Promijeni svoju rutinu

Čak i rutina koja dobro funkcionira može se na kraju pretvoriti u kolotečinu, a ti ćeš potpuno ostati bez inspiracije. Razmisli o svojoj rutini i neposrednom okruženju. Što još uvijek voliš a što je postalo dosadno? Pokušaj osvježiti život. Promjeni raspored namještaja u stanu ili oboji zid. Počni saditi vrt, makni sav nered oko sebe ili pronađi novi kafić. Provjeri postoji li nešto što možeš promijeniti kako bi se izvukla iz te kolotečine.

Njeguj odnose

Može ti biti jako ugodno sa sobom i upravo zbog toga ćeš manje vremena provoditi s drugim ljudima. U tome nema ništa loše, ali bliski odnosi su i dalje važni. Dogovori posjet s nekim članu obitelji, kavu s prijateljem ili se druži s ekipom nakon posla. Nazovi nekoga s kim se dugo nisi čula i uživaj u razgovoru.