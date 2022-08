Vaginalni prištići: Sve što te o njima zanimalo, a nisi se usudila pitati

Malo je dijelova tijela osjetljivo poput ženskog intimnog područja. Ono zahtijeva posebnu brigu i oprez, a nerijetko se dogodi da nas zabrine i najmanje promjena. Iako se zaista može dogoditi da je posrijedi ozbiljnije stanje, s vaginalnim prištićima to nije slučaj - kod većine.

Najčešće se pojavljuju uslijed depiliranja ili brijanja, i to zbog bakterija s britvice ili urasle dlake. Tada prištići većinski nestaju sami od sebe. Dobro je stavljati obloge, no ne ih i istiskivati jer bi se stanje moglo samo pogoršati. Uz to, treba izbjegavati usku odjeću koja u tim slučajevima izaziva trenje.

Kako se o vaginalnim prištićima slabo govori, rijetko tko zna da je upala Bartolinijeve ciste jedan od glavnih uzročnika. Kao što vjerojatno znaš, prije i tijekom spolnog odnosa iz žlijezde se izlučuje sekret koji stvara osjet vlažnosti, a kad se začepi izlaz te žlijezde, dolazi do naticanja. Ako je mjesto bolno, treba posjetiti ginekologa.

Liječniku se trebaš obratiti i ako se prištić poveća, ako on svrbi i ako se ne povlači u roku od 14 dana. Sukladno tome, ginekolog će odrediti daljnji postupak. U nastavku otkrivamo što još može biti uzrok ovakvih prištića te mogu li se - i kako - prevenirati.