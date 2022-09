Što se događa u tijelu ako često jedeš krumpir?

Krumpiri su omiljeno povrće Hrvata i jedemo ga pripremljenog na različite načine, najčešće kao prilog uz mesa i variva. Baš svi obožavaju punjenju papriku s pire krumpirom ili meso s pečenim krumpirom. Djeca uživati u pomfritu, a ni odrasli neće odoljeti hamburgeru s prženim krumpirićima. Koliko je to važan dio naše prehrane pokazuje i podatak da Hrvati u prosjeku pojedu 30 kilograma krumpira godišnje pokazalo je istraživanje Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. S obzirom na veliki udio u prehrani vrlo je važno znati kako utječe na tijelo, dobro i loše.

Na primjer, kada se spomenu "ugljikohidrati" prva pomisao su nam krumpiri. No isto tako većina ljudi je svjesna da krumpir pripremljen u vrućem ulju poput pomfrita nije dobar za zdravlje jer može povećati rizik od razvoja krvožilnih bolesti zbog visoke razine masnoće i soli. Iako je krumpir često na lošem glasu, istina je da sadrži puno važnih nutrijenata poput složenih ugljikohidrata i drugih. Krumpir srednje veličine ima oko 164 kalorije, 4,5 grama vlakana i oko 20 posto preporučene dnevne potrebe za kalijem, 46 posto preporučene dnevne potrebe za vitaminom C i 4.4 grama biljnih proteina. Također je dobar izvor vitamina, uključujući vitamin B6. No u nastavku pogledaj kako utječe na tijelo i što je dobro, a kada ga treba izbjegavati.