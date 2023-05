4 stvari koje se mogu dogoditi tvojoj koži tijekom razdoblja menopauze

Žensko tijelo je posebno i može učiniti i podnijeti puno toga. Žena donosi živo biće na svijet i može ga hraniti, a njezino tijelo će se tijekom života mijenjati kroz različite cikluse. I svaka žena je svjesna da ga treba njegovati i voljeti dok se mijenja kroz sve te životne cikluse. No na te sve promjene od prve do posljednje menstruacije utječu upravo hormoni. A posljednja faza tog velikog ciklusa je menopauza.

No žensko tijelo se počinje mijenjati puno prije, u perimenopauzi koja može trajati i do deset godina. Žene u menopauzu prosječno ulaze u 50. godini. Međutim, dobro je da znaju kakve promjene se događaju u tijelu i što mogu očekivati, a ne smiju zaboraviti da se velike promjene događaju i s kožom.

"Godine koje prethode menopauzi, poznate kao perimenopauza, obilježene su fluktuirajućim razinama estrogena, testosterona i DHEA (steroidni hormon koji nastaje u nadbubrežnoj žlijezdi i sudjeluje u sintezi drugih hormona). Postupno padaju razine hormona, a to se događa donekle neravnomjerno što dovodi do nepravilnog ponašanja kože. Žene mogu doživjeti vrućine i crvenilo na koži te mogu primijetiti da im koža postaje suša, osjetljivija i sklonija hormonskim aknama tijekom perimenopauze", objašnjava dermatologinja Sarv Zand za Purewow.com.

Koža može loše reagirati na proizvode koji su joj prije odgovarali

Na koži se može pojaviti crvenilo i hormonske akne na bradi, a može se pojaviti i osjetljivost na proizvode koji su ti prije odgovarali. "Kreme sa zaštitnim faktorom koje su prije bile učinkovite mogu prestati štiti koži te se može pojaviti crvenilo. Također anti-age proizvodi koji su prije funkcionirali mogu stvoriti crvenilo ili osjetljivost", dodaje Zand. Također kako pada razina estrogena smanjuje se proizvodnja prirodnih ulja i koža postaje više suha. "Suhoća može postati ugroziti kožnu barijeru i mogu nastati mikro oštećenja zbog kojih se gubiti vlažnost, a koža će se lakše iritirati", kaže dalje.

Kako bi se smanjile dodatne iritacije, Zand preporučuje da se pronađe nježan čistač za kožu, a čak je dovoljno očistiti lice samo navečer. Ujutro se dovoljno umiti mlakom vodom. Zatim je potrebno koristi bogatu hidratantnu kremu sa sastojcima kao što su skvalen i ektoin i to dva put dnevno. "Žedna koža u menopauzi voli osvježavajuće elemente poput hijaluronske kiseline pa je treba uvrstiti u njegu kože", savjetuje dalje.

Valunzi i crvenilo na koži

Tijekom predmenopauze i menopauze koža će biti sklonija crvenilu, a žene osjećaju i valove vrućine (valunge). Upravo tu može pomoći antioksidativni serum s umirujućim sastojcima koji pomažu u borbi protiv crvenila. Trebao bi sadržavati sastojke poput resveratrola, polifenola zelenog čaja, kofeina i vitamina C. Zand je također zagovornica ulja čajevca, posebno u proizvodima kao što su čistači za lice jer brzo i prirodno smanjuje crvenilo bez izazivanja iritacije.

Akne i suhoća kože u isto vrijeme

"Tijekom perimenopauze i menopauze nastaju velike fluktuacije estrogena, a to dovodi do pretjerano suhe kože. U isto vrijeme razine androgena poput testosterona ostaju konstantne i potiču izlučivanje sebuma. Budući da estrogen više ne štiti žlijezde lojnice i ne drži ih pod kontrolom, androgeni preuzimaju i ubrzavaju rad žlijezda što rezultira proizvodnjom viška sebuma i dovodi do začepljenja pora i izbijanja akni", objašnjava Rochelle Weitzner.

U slučaju pojave akni, stručnjaci preporučuju da se ne tretiraju na isti način kao i akne kod tinejdžera jer proizvodi mogu biti biti vrlo agresivni. Umjesto toga, Zand kaže da se bolje odlučiti za retinoid koji je namijenjen suhoj koži. Ako to ne daje rezultate preporučuje razgovor s dermatologom.

Suhoća kože, izraženije bore i druge promjene pojavljuju se u 40-ima

Međutim, najvažnije je da žene nikada ne prestanu osluškivati svoje tijelo. "Ponekad jednostavno žive ubrzano i ne uspore dovoljno da bi primijetile promjene koje se razvijaju na njihovoj koži tijekom menopauze. Mnoge će žene osjetiti suhoću kože na donjim ekstremitetima prije nego što se počnu razvijati bilo kakve promjene na koži lica", kaže Zand te dodaje da se puno toga može učiniti korištenjem hidratatnih krema ili ulja, posebno nakon kupanja.

"Srećom, to se lako može popraviti svakodnevnom upotrebom hidratantne kreme ili ulja, osobito nakon kupanja", dodaje Zand. Važno je usporiti i vidjeti što licu i tijelu treba i kako mu se može olakšati ovaj period, ali i kako koža može izgledati ljepše. Zašto ne uživati razveseliti noge i stopala jednominutnom masažom, odnosno utrljavanjem ulja prije spavanja? Dok žene žongliraju s poslom, djecom, brakom, kućnim ljubimcima i ostarjelim roditeljima često ignoriraju rane znakove koje tijelo šalje, a također ne smiju zaboraviti da ga i treba njegovati.