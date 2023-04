10 neobičnih simptoma predmenopauze i menopauze koje mnoge žene ne znaju

Svaka žena svjesna je da je njezin cijeli život snažno pod utjecajem hormona. Od prve do posljednje menstruacije, trudnoća i porođaj, predmenopuza i menopauza - sve se događa pod snažnim utjecajem hormona. Naravno, svaki taj period donosi drugačiju ženstvenost u njezin život, a obično u četrdesetima žene počinju osjećati velike promjene u svojim životima.

Prvi znakovi predmenopauze znače da se smanjila količina estrogena i da dolazi do promjene u ciklusima. Time se smanjuje i reproduktivna sposobnost žene. No pojavljuju se i prvi valunzi, promjene raspoloženja, noćno znojenje, problemi sa spavanjem, smanjena seksualna želja i drugim simptomi. Razdoblje predmenopuze može trajati i do deset godina, a menopauza započinje godinu dana od zadnje mjesečnice i može trajati nekoliko godina.

Svaka žena je svjesna da menopauza ide ruku pod ruku s mnoštvom simptoma, uključujući promjene raspoloženja, valunge i suhoću intimnih dijelova. Predmenopuza i menopauza su period kada se tijelo prelazi u novu fazu. No osim uobičajenih simptoma koje većina žena zna, postoje i neki manje poznati. Iako se mnoge žene boje debljanja, razdražljivosti i mnogih drugih neugodnih promjena trebaju znati da sve traje samo određeno vrijeme i da će svi nestati nakon nekog vremena.

Osjećaj svrbeža i suhoća kože

Smanjenja razina estrogena uzrokuje suhu kožu pa žena može osjećati svrbež. Čak se može pojaviti i ekcem i osip tijekom menopauze. Kod ozbiljnijih simptoma liječnik može propisati određene lijekove. No mnogim ženama će pomoći tuširanje mlakom (nikako vrućom) vodom, ali i redovito hidratiziranje tijela različitim kremama. Što je hidratantna krema gušća i masnija, to će više pomoći koži da se umiri, piše Purewow.

Suha usta i problemi sa zubima

U predmenopauzi i menopauzi se mogu pojaviti problemi sa zubima, ali i desnima. Kada se smanji razina estrogena cijelo tijelo gubi tekućinu, uključujući i usta. Kada su usta suha puno lakše se mogu razviti bakterije stvarajući karijes, krvarenja, ali i povlačenje desni. Rješenje za ovaj problem je kvalitetna dentalna higijena, ali i dovoljan unos tekućine, piše Everydayhealth.com.

Miris tijela

Kada padne razina estrogena može se pojaviti i različit miris tijela – osjetno jači do jednostavno drugačiji. Radi se o promjena u razinama hormona i u metaboličkim procesima. Vrlo je teško utjecati na ovu promjenu, na primjer može se koristiti jači dezodorans ili tuširati puno češće.

Gubitak kose

Možda žene ne znaju, ali kada počinje padati razina hormona može se dogoditi i gubitak kose. Kombinacija naglog pada razine estrogena i progesterona koja se javlja tijekom menopauze može uzrokovati značajen promjene na kosi. Vlasi mogu biti tanje, suhe i lomljive što će dovesti do gubitka ili slabije kvalitete. Žene bi trebala promijeniti šampon i koristiti proizvode za jačanje kose, ali i dodatno njegovati kosu.

Zujanje u ušima

Postoji još jedan manje poznat simptom menopauze, zujanje u ušima ili zvuk zvonjave što je poznato kao tinitus. Žene se mogu osjećati nelagodno, ali može biti simptom i drugih stanja i promjena u tijelu pa je potrebno obratiti se liječniku.

Češće urinarne infekcije

Promjene u urinarnom traktu tijekom menopauze mogu povećati osjetljivost na bakterije što može uzrokovati bolno i učestalo mokrenje, ali i druge simptome. Žena bi se svakako trebala javiti liječniku ako osjeti ove simptome i ako ima stalnu potrebu za mokrenjem.

Lomljivi i suhi nokti

Kako žene prolaze kroz menopauzu primijetit će da im nokti postaju suhi i lomljivi. No i ovakve promjene mogu biti uzrokovane nižim razinama estrogena, tijelo manje zadržava vlagu. Znači da koža i nokti trebaju dodatnu hidraciju. Također je važno paziti na uravnoteženu prehranu i unositi dovoljnu količinu vode. No potrebno je smanjiti stres uz vježbanje, ali se i savjetovati se liječnikom oko lijekova.

Bol u zglobovima

Hormonske fluktuacije, upale i drugi faktori mogu utjecati na zglobove u menopauzi te se može pojaviti bol. Ovo neugodno stanje naziva se artralgija, a vrlo je teško utvrditi uzrok. Vjeruje se da je povezano sa smanjenom razinom estrogena što dovodi do ukočenosti zglobova i bolova. No uz hormonsku nadomjesnu terapiju može se ublažiti bol.

Problemi s pamćenjem

Menopauza također utječe na jezične vještine i druge funkcije povezane s pamćenjem. Kako razina estrogena pada, žena će imati poteškoće s pamćenjem novih informacija, ali i s onim informacijama koje je prije znala. Žene se mogu osjećati kao da će poludjeti, ali je problem i nesanica koja je također jedan od uobičajenih problema. Teže se skoncentrirati kada postoji umor. Uzimanje hormonske terapije i reguliranje spavanja mogli bi pomoći da mozak ostane bistar i lakše pamti.

Peckanje i žarenje u ustima

Iako o ovom simptomu žene sigurno ne razmišljaju, osjećaj peckanja u ustima može biti simptom menopauze. No može se pojaviti i bolno žarenje, u cijelim ustima. Ako je ovo posljedica menopauze onda ne postoje neki drugi problemi, promjene ili fizička oštećenja. Za početak je važno izbjegavati previše začinjenu hranu i piti puno tekućine.