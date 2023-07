Ovo su najčešći razlozi zbog kojih ti je mjesečnica došla (pre)rano

Menstrualni ciklus kod svake je žene drugačiji. Prosječno trajanje ciklusa je 28 dana, no pravila nema i normalnim se smatra ciklus koji traje između 21 do 35 dana. Ako menstrualni ciklus traje kraće od 21 dana, menstruacija nastupa ranije nego inače, a do toga može doći zbog brojnih razloga.

Prijevremena menstruacija uglavnom nije razlog za brigu i paniku, no ponekad je ipak dobro istražiti o čemu je riječ.

Na menstrualni ciklus utječu brojni faktori pa je tako i puno razloga zbog kojih ti je menstruacija možda uranila. To se može dogoditi zbog stresa, uzimanja određenih lijekova ili raznih zdravstvenih stanja.

Neke od najčešćih razloga zbog kojih menstruacija dolazi prerano navodimo u nastavku.

Perimenopauza

Perimenopauza je faza koja se javlja prije nego što nastupi menopauza, najčešće kod žena koje su u srednjim 40-ima i traje oko četiri godine. U tom periodu razina hormona kod žene jako varira pa mogu nastupiti i neredovite mjesečnice. To znači da ćeš menstruaciju možda dobiti prije ili kasnije nego inače.

Intenzivno vježbanje

Pretjerivanje s tjelovježbom može uzrokovati neredovite mjesečnice ili dovesti do amenoreje, odnosno potpunog izostanka menstruacije. Takvo stanje često se javlja kod sportašica koje puno treniraju. Ako tijelo nema dovoljno energije, ne može proizvesti onu količinu reproduktivnih hormona koja mu je potrebna za normalnu ovulaciju.

Nagle promjene u tjelesnoj težini

Velike fluktuacije u tjelesnoj težini često mogu uzrokovati rane, neredovite ili pak izostale mjesečnice, a to su potvrdile i brojne studije. Ako si u kratkom periodu izgubila ili dobila velik broj kilograma, moguće je da ćeš primijetiti promjene u svom menstrualnom ciklusu.

Stres

Stres negativno utječe na naše mentalno i fizičko zdravlje, a velika količina stresa može poremetiti razinu hormona i tako uzrokovati neredovite mjesečnice. Ako te muči tjeskoba ili si se suočila s nekom traumom, to bi se moglo odraziti na tvoju hormonalnu ravnotežu.

Promjene u uobičajenoj rutini

Istraživanja su pokazala da žene koje nemaju redovitu rutinu, poput onih koje rade u noćnim smjenama, često imaju problema s neredovitim menstrualnim ciklusom.

Uzimanje određenih lijekova

Neki lijekovi, poput antikoagulansa, mogu utjecati i na menstrualni ciklus i tako uzrokovati kašnjenje ili pak prijevremenu menstruaciju. Uzimanje kontracepcijskih pilula ili hitne kontracepcije (pilule za dan poslije) također izravno utječe na ovulaciju i na menstrualni ciklus.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je uobičajeno stanje uzrokovano hormonskom neravnotežom. Pogađa 1 od 10 žena u reproduktivnoj dobi, a mnoge od njih ni ne znaju da imaju PCOS sve dok ne naiđu na poteškoće u pokušaju da zatrudne. Osim problema s plodnošću, PCOS može uzrokovati i neredovite ili izostale menstruacije.

Endometrioza

Endometrioza je poremećaj koji pogađa žene u reproduktivnoj dobi, a javlja se kada tkiva, koja inače normalno oblažu unutrašnjost maternice, počinju rasti izvan maternice. Kada se dijelovi endometrija nađu izvan maternice, mogu izazvati čitav niz problema i neugodnih simptoma, a među njima su i neredovite, prijevremene, bolne i obilne menstruacije. Ako sumnjaš na endometriozu, svakako o tome porazgovaraj sa svojim liječnikom.

Dijabetes ili bolesti štitnjače

I neke bolesti poput dijabetesa ili poremećaja u radu štitnjače mogu dovesti do nepravilnih i neredovitih krvarenja. Međutim, uz ranu mjesečnicu javljaju se i neki drugi simptomi pa je važno obratiti pažnju na signale koje ti tijelo šalje.

Kada posjetiti liječnika?

Prijevremena menstruacija najčešće nije razlog za brigu. Međutim, ako ti je ciklus nepravilan te se često događa da ti mjesečnica urani, možda bi ipak trebala porazgovarati sa svojim liječnikom i utvrditi uzrok. Nepravilan menstrualni ciklus može ukazivati na neke druge zdravstvene probleme u pozadini pa je uvijek najbolje provjeriti o čemu je riječ.