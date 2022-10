Neće ti pomoći: Pet proteina koje trebaš izbjegavati želiš li smršavjeti

Proteini su nužni kako bi ljudsko tijelo normalno funkcioniralo i preživjelo. Oni pomažu u rastu, regeneraciji i zaštiti mišića... Jednostavnije, protein 'čuva' našu mišičnu masu, sprječava njihov gubitak pri mršavljenju, a uz to utažuje glad dulje od ostalih makronutrijenata. Možda nisi znala, ali proteini nam mogu pomoći da unesemo manje kalorija jer suzbijaju napadaj gladi.

Zbog svih tih njegovih dobrobiti i dijeta koje sačinjavaju samo namirnice bogate proteinima, ovaj makronutrijent mnogi automatski povezuju s mršavljenjem. No, tu treba biti oprezan i reći da proteine ne sadrži samo meso, već i niz drugih namirnica. Ponuda proteina široka je pa i pri zdravom mršavljenju treba imati na umu da ti neće svi proteini pomoći u toj misiji.

Tijelo ne reagira jednako na sve proteine. Neki će ti pomoći u izgradnji mišića, drugi baš i ne. A neke je nezdravo svakodnevno konzumirati. S proteinima, dakle, treba oprezno jer preveliki unos može pospješiti bolesti bubrega i dehidraciju. Također, vodi računa iz kojih izvora dobivaš ovaj nutritijent.

Stručnjaci su za portal Eat This, Not That izdvojili šest namirnica bogatih proteinima koje treba izbjegavati prilikom procesa mršavljenja.