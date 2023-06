Mladi Mjesec u Blizancima stiže 18. lipnja: Kako će utjecati na tvoj horoskopski znak?

Mladi Mjesec 18. lipnja je u Blizancima u 05:37, spojit će sa Suncem i formirat će vrlo snažan mlađak na nebu, a uz to stvorit će i kvadrat s maglovitim Neptunom. Sva ova kretanja donijet će različite mogućnosti za svaki horoskopski znak. No mnogi se pitaju koja se razlika između utjecaja mladog i punog Mjeseca? Mladi Mjesec je, kažu astrolozi, najbolje vrijeme za manifestaciju pa treba uputiti dodatne namjere i za najluđe snove. No preciznije tumačenje kako određeni mladi Mjesec utječe na život ipak ovisi o horoskopskom znaku.

Ovaj mladi Mjesec je najbolji za početak ljeta, vrlo je koketan i živahan, a pojavit će se potreba za druženjem, razgovorima i povezivanjem. No neki horoskopski znakovi će biti "natjerani" da preispituju svoje instikte i želje. Zbog kvadrata s maglovitim Neptunom nestat će neke sumnje i stvorit će se jasan put prema naprijed. Stoga će neki ljudi osjetiti snažnu potrebu za promjenom. Međutim ne smije se zaboraviti da mladi Mjesec nije vrijeme za odgovore nego pravi trenutak da se počne vjerovati sebi i Svemiru, te vrijeme da se prati vlastita znatiželja.

U nedjelju, 18. lipnja, mladi Mjesec u Blizancima će na svaki horoskopski znak djelovati drukčije, a u nastavku možeš otkriti kako će djelovati na tebe i na ljude u tvom okruženju.