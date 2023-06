Mladi Mjesec u Blizancima stiže 18. lipnja: Kako će utjecati na tvoj horoskopski znak?

Mladi Mjesec 18. lipnja je u Blizancima u 05:37, spojit će sa Suncem i formirat će vrlo snažan mlađak na nebu, a uz to stvorit će i kvadrat s maglovitim Neptunom. Sva ova kretanja donijet će različite mogućnosti za svaki horoskopski znak. No mnogi se pitaju koja se razlika između utjecaja mladog i punog Mjeseca? Mladi Mjesec je, kažu astrolozi, najbolje vrijeme za manifestaciju pa treba uputiti dodatne namjere i za najluđe snove. No preciznije tumačenje kako određeni mladi Mjesec utječe na život ipak ovisi o horoskopskom znaku.

Ovaj mladi Mjesec je najbolji za početak ljeta, vrlo je koketan i živahan, a pojavit će se potreba za druženjem, razgovorima i povezivanjem. No neki horoskopski znakovi će biti "natjerani" da preispituju svoje instikte i želje. Zbog kvadrata s maglovitim Neptunom nestat će neke sumnje i stvorit će se jasan put prema naprijed. Stoga će neki ljudi osjetiti snažnu potrebu za promjenom. Međutim ne smije se zaboraviti da mladi Mjesec nije vrijeme za odgovore nego pravi trenutak da se počne vjerovati sebi i Svemiru, te vrijeme da se prati vlastita znatiželja.

U nedjelju, 18. lipnja, mladi Mjesec u Blizancima će na svaki horoskopski znak djelovati drukčije, a u nastavku možeš otkriti kako će djelovati na tebe i na ljude u tvom okruženju.

Ovan

Prvi znak Zodijaka će tijekom ovog mladog Mjeseca biti fokusiran na komunikaciju. Nove ideje zavladat će tvojim umom, a moglo bi se pojaviti i puno obavijesti i poruka na mobitelu. Ovnovi tijekom 18. lipnja biti jako zauzeti. No trebaju znati da je važno da slušati sebe odnosno pratiti srce i znatiželju. Ako dobiješ neki poziv trebaš se odazvati. Također trebaš i osluškivati svoj um jer će ti pokazati put prema nečemu novom, drugom smjeru.

Bik

Mladi Mjesec u Blizancima djeluje na drugu kuću prihoda, a to znači da bi ljudi rođeni u ovom znaku mogli početi ludo trošiti i razbacivati se. Ova mjesečev utjecaj stvarat će energiju "samo stavi u košaricu", a kasnije će se postavljati pitanja zašto se nešto želi. No vrlo je važno da ostaneš znatiželjna, ali i da uživaš u onome što kupuješ. No što se više počneš baviti svojim motivima i željama puno lakše ćeš otkriti što stvarno želiš, a samim time to i dobiti.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom zračnom znaku zbog svoje duhovitosti šarmiraju svakoga koga sretnu, zar ne? No u ovom periodu oko mladog Mjeseca trebali bi se više fokusirati na sebe. Mladi Mjesec u Blizancima djeluju u područje prve kuće osobnog i poziva da i dalje budeš znatiželjna. Trebaš otkriti što voliš ili ne voliš, ali što još trebaš naučiti. Nije važno znati svaki odgovor, ali je važno postavljati pitanja samoj sebi.

Rak

I Rakovi će, poput Blizanaca, trebati slušati sebe i vjerovati onome što im instinkti govore. Iako to nije uvijek lako zbog puno unutrašnjih kritika koje čuju. Mladi Mjesec u Blizancima 18. lipnja djeluje u 12. kući podsvjesnog i stoga trebaš razumjeti na koje sve načine možeš biti bolja prema sebi. Važno je da budeš nježnija prema sebi, kao što si nježna prema prijateljima i uvijek otvorena. Kao što su suosjećajna prema drugima trebaš razumjeti svoje pogreške i neuspjehe. Vrlo je važno da se smire svi negativni glasovi i da shvatiš koliko te drugi ljudi vole.

Lav

Ovaj mladi Mjesec u lepršavim Blizancima 18. lipnja osvijetlit će 11. kuću grupa, prijateljstva i različitih društvenih mreža što znači da će se dogoditi neke uzbudljive promjene u društvenim krugu. Lavovi će biti u nekim ludim kombinacijama, a to će ti biti podsjetnik da se promjena ne može izbjeći. Važno je da se ne opireš novim stvarima nego da uvidiš nove mogućnosti. Sada je vrijeme za znatiželjnost, stvari se mijenjaju ili se pojavljuju novi ljudi pa je važno sve to uključiti u život.

Djevica

U ovom periodu je vrlo važna karijera, samo što ljudi rođenu ovom znaku to još ne znaju. S ovim mladim Mjesecom 18. lipnja aktivira se deseta kuća karijere i trebala bi razmisliti o sljedećim koracima. No možda ne želiš svjesno razmišljati o poslu jer se bojiš euspjeha ili promjene, a sada bi se mogle pojaviti nove prilike koje će dopustiti da ti se ostvare želje. Vrlo je važno da ljudi rođeni u ovom znaku rade poslove u kojima mogu izraziti kreativnost i znatiželju. Važno je da vjeruju svome srcu i rade stvari koje će ih sigurno dovesti na željeni cilj.

Vaga

Ovi ljudi moraju se pitati što se dogodilo s njihovom znatiželjom i gdje žele dokazati svoju pustolovnost. Mladi Mjesec u lipnju djeluje na devetu kuću putovanja i mudrosti i poziva ih da slušaju instinkte kada se radi o osobnom rastu. Želiš li negdje lutati ili si možda razmišljala o upisu na fakultet? Vrijeme je izražavanje svojih želja, ali i stvaranje novih početak i traženje svog mjesta u svijetu. Stoga ga nikako nemoj suzdržavati i počni živjeti kako si oduvijek sanjala.

Škorpion

Škorpioni su vrlo duboki, mistični i intelektualni. Vole istraživati, a ovaj mladi Mjesec će utjecati na osmu kuću intimnosti i važno je da promijeniš svoj odnose prema drugima i sebi. No treba se fokusirati i na sebe, nije lako biti ranjiv, ali je to uvijek pravi put. Također je bitno ljudima oko sebe postaviti prava pitanja i slušati odgovore, no bez osuđivanja! Teško je odgovoriti na određena pitanja i znati sve o sebi, ali treba istraživati.

Strijelac

Možda su ljudi rođeni u ovom pustolovnom znaku pomislili da znaju sve o romantici i ljubavi? No ovaj mladi Mjesec postavit će puno upitnika u ovom području jer djeluje na sedmu kuću romantike. Shvatit će da imaju još puno toga za naučiti jer je vrlo lako ostati u određenom obrascu. No kao Strijelac imaš energiju vatrenog znaka i uvijek želiš otkrivati i rasti. Mnogim će se u životu pojaviti i novi partner koji će donijeti nove proces, a zbog njih će mnogi otvoriti svoje srce i krenuti u drugačijem smjeru.

Jarac

Vrijeme je za spontanost i tome se trebaš posebno posvetiti. Došlo je vrijeme za novo poglavlje u životu i spontanost bi mogla pomoći, bit će ti puno lakše vidjeti znakove oko sebe. Ovaj mladi Mjesec aktivira šestu kuću rutine stoga je pravo vrijeme za promjenu navika i uvođenje stvari koja će donijeti više radosti i znatiželje. Vrlo je važno pronaći smisao i u malim stvarima. Međutim nakon što se sve odgovorno napraviš možeš razmišljati i o zabavi jer je i to nešto što je važno za zdrav i uravnotežen život.

Vodenjak

Ovo će biti povoljni dani za ljude rođene u ovom horoskopskom znaku. Mladi Mjesec u lipnju aktivira petu kuću zadovoljstva i stvara mnoštvo mogućnosti kojima ćeš se moći posvetiti. Sve je u ekspanziji - kreativne ideja ili rješenja koja se prije nisu pojavljivala. No moglo bi biti promjena i u ljubavnom životu, posebno ako želiš i planiraš osnovati obitelj. Kreni prema onome što najviše želiš i smjeru u kojem se želiš razvijati!

Ribe

Vrijeme je za velike promjene u obiteljskom životu! Mladi Mjesec u Blizancima djeluje na četvrtu kuću doma i obitelji te je sada vrijeme za velike promjene poput preseljenja. Sve što ima veze s nekretninama je vrlo važno jer je sada vrlo sretno razdoblje. Također bi mogla otkriti kako se mijenjaju odnosi s članovima obitelji i da se puno lakše povezujete. Sada je vrijeme za početak dobre promjene, a budućnost će samo donijeti još bolje stvari.