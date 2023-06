Sumnjaš da bi te mogao prevariti? U ovim horoskopskim znakovima najćešće se skrivaju preljubnici

Ljubavni život svakog para ima uspona i padova, a iako je često teško priznati i prevare su dio ljubavnog života. Mnogi parovi misle da im se nikada neće dogoditi, ali nedostatak pažnje i dosada zna neke ljude odvesti u tuđe naručje. Također većina ljudi misli da će uvijek znati ako ih partner vara, ali često ni to nije jako očito. Obično se mora dogoditi cijeli niz problema i sumnji da preljub ispliva na površinu.

No prema astrologiji neki ljudi će puno lakše "otrčati" u tuđi zagrljaj i uvijek će pronaći izgovor za sebe. Neki horoskopski znakovi su vrlo impulzivni i čine prevaru nepromišljeno, dok drugi odlaze u tuđe naručje kada u vezi postane dosadno.. Svatko od tih horoskopskih znakova ima svoje razloge, a neki i vrlo lako pronađu opravdanje.

Od nesvjesno nevjernih do odvažnih preljubnika, potpuni popis nevjernih znakova mogao bi te iznenaditi, a sve možeš pročitati u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ribe

Iako će se mnogi iznenaditi, ali i romantične Ribe su na ovom popisu. Iako su vrlo osjetljivi ne znači da će biti monogamni, a u njihovom ljubavnom životu često se mogu pojaviti različiti problemi. Očekuju veliku romantiku, a kada ljubav postane previše realistična znaju potražiti utjehu u tuđem naručju. No vjerojatnije će prevara biti prije emocionalna nego fizička. Zato što traže emocionalnu sigurnost, a ipak ne žele varati.

Lav

Lavovi su najpoznatiji po svojoj stalnoj želji za pažnjom. Bez obzira radi li se o plesnom podiju ili monopoliziranju razgovora za večerom, uvijek žele da svi gledaju u njih. Stoga nije veliko iznenađenje što vole uzbuđenje koje se događa na prvim susretima. Osim toga vole i vrlo privlačne osobnosti što opet može dovesti želje za lutanjem čak i ako im to nije prva pomisao. Posebno će biti skloni prevari ako od partnera ne dobivaju dovoljno pažnje.

Vaga

Ovim horoskopskim znakom vlada Venera, planet romantike, pa su Vage poput Riba i žele biti u stabilnoj vezi. Opsjednuti su ljepotom i ravnotežom, a Vage vole i kada im je partner privlačan. No često postanu opsjednuti idejom da postoji netko bolji i prikladniji, ali će ipak često povući kočnice kada se pojavi konkretna prilika. No ako se prevara ipak dogodi svoje postupke će često racionalizirati i zaključiti da su nepravedno tretirani u odnosu, a samo zato što žele svoj dio kolača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj neodlučnosti, ali su i društveni leptiri što je zajedno recept za katastrofu u ljubavnom životu. Sve ovo ih lako može dovesti do prevare. Vrlo su nepostojani u svom ponašanju i druga strana vrlo se teško može osloniti na osobu rođenu u ovom znaku. Nisu oduševljeni idejom predanosti jer to znači da nečemu moraju reći "da", a nećemu "ne" – često nekoj drugoj osobi. Blizanci će vjerojatno biti nevjerni kada im postane dosadno što nije neuobičajeno za ovaj energični znak. Za Blizanca je važno da uvijek bude aktivan da bi održao zainteresiranost.

Ovan

Na prvom je mjestu ovaj vatreni znak. Poznati su kao vođe, vrlo neovisni i, poput Blizanaca, teško im je kada su vezani. Ovan je strastven i voli istraživanje što znači da voli početne faze veze. No kada se u odnosu treba razviti privrženost, sprema se za bijeg. Još je jedan faktor zbog kojeg idu prema prevari, vrlo zahtjevna ćud. Brzo se naljute i brzo smire, ali u trenutku između te dvije faze mogu odjuriti do druge osobe. Njima je potreba stalna pažnja i zahvalnost jer je to način da ostanu lojalni.