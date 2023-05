Već od 16 eura: Efektne torbe u svim nijansama zelene boje koje su savršene za ljeto

Jarke i vibrantne boje jedan su od najvećih modnih trendova ove sezone, a upečatljivi tonovi poput ružičaste, žute i zelene boje zavladali su i svijetom modnih dodataka. Uz omiljeni par cipela, torba je neizostavnih modni dodatak svake žene, a ovog ljeta jako će trendi biti modeli u svim nijansama raskošne zelene boje.

Da su zeleni komadi ultimativni favorit za ljetne dane dokazuju i kolekcije popularnih high street brendova u kojima su se ponajviše istaknule upečatljive zelene torbe svih veličina i oblika.

Nakon klasičnih modela u neutralnim nijansama koji su obilježili zimsku sezone, modeli u bojama poput zelene dolaze kao pravo osvježenje te se ističu kao jedan od najefektnijih modnih dodataka za kreiranje svakodnevnih ljetnih kombinacija.

Efektne, neobične i s dozom profinjenosti, torbe u zelenim nijansama unijet će dašak svježine u svaku garderobu te začiniti i one najjednostavnije ljetne outfite. Od velikih i prostranih shopper torbi pa do malih city modela, zelene torbice dominiraju ljetnim kolekcijama i osvajaju na prvu svojim šarmom i upečatljivim izgledom. Dobar su izbor za svaki dan, ali i za one neke posebnije prilike poput ljetnog vjenčanja, a dobro pristaju uz neutralne nijanse.

U aktualnoj ponudi pronaći ćeš mnoštvo zanimljivih modela u različitom cjenovnom rangu, a neke od naših favorita za nadolazeće ljetne dane donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, H&M, Mango, Mohito, Pull and Bear, Zara

H&M, 179 eur

Kvalitetna kožna shopper torba, prostrana i praktična. Savršen je izbor za svakodnevno nošenje.

H&M, 21 eur

Pletena torba shopper stila u upečatljivoj zelenoj nijansi, odličan je izbor za ljeto.

Mango, 30 eur

Torba za nošenje preko tijela s dvostrukom ručkom.

Mango, 50 eur

Ručna mala torbica od prirodnih vlakana, u nježnoj zelenoj nijansi.

Mohito, 25 eur

Mala zelena torbica s lancem, za nošenje na ramenu. Dobar je izbor za posebne prilike poput vjenčanja.

Mohito, 25 eur

Elegantna ručna torbica u tamnoj zelenoj nijansi osvježit će svaku kombinaciju.

Pull and Bear, 16 eur

Prošivena torba za nošenje preko tijela s ispunom dostupna u više boja. Preklop s magnetnom kopčom. Kontrastni remen koji se može nositi na više načina.

Zara, 26 eur

Mini city torba s dva unutrašnja pretinca. Unutrašnji džep s patentnim zatvaračem. Zaobljene ručke i podesivi i odvojivi remen za nošenje.

Zara, 26 eur

Shopper torba s rupičastom tkaninom s izvezenim motivima. Unutarnja torba s zatvaranjem vezicom. Remeni za nošenje preko ramena.

Zara, 26 eur

Torba za nošenje preko tijela sa svjetlucavom površinom. Ručke s kopčama i podesivi i odvojivi remen za nošenje preko tijela. Patentni zatvarač.

Zara, 26 eur

Torba za nošenje preko tijela. Kvadratni detalj na preklopu. Dugi podesivi remen. Podstava s tri pretinca. Kopčanje magnetnom kopčom na preklopu.

Zara, 100 eur

Kožna velika shopper torba s ukrasnim trakama na stranama, prednjim i unutarnjim džepom i dugim ručkama za nošenje preko ramena.